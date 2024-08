Doch ein Paar? Hier halten Meryl Streep und Martin Händchen

Hat es etwa doch gefunkt? Bereits Anfang des Jahres wurde spekuliert, ob sich zwischen Meryl Streep (75) und Martin Short (74) eine Romanze entwickelt hat. Nach der Premiere der vierten Staffel von Only Murders in the Building zeigen sich die zwei Schauspieler nun erneut vertraut, wie ein Video auf X beweist. In dem Clip laufen sie nämlich Hand in Hand zur Afterparty und grinsen dabei um die Wette – ganz so, als wären sie möglicherweise doch ein Paar!

Bei ihren Fans stoßen die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin und der 74-Jährige damit auf jede Menge Begeisterung. "Sie halten Händchen! Es ist wahr", freut sich ein Nutzer unter dem Beitrag, während ein anderer anmerkt: "Martin muss innerlich schreien, weil er sich Meryl in seinem Alter geangelt hat. Was für ein Gewinn". Gleichzeitig scheinen einige aber noch nicht ganz überzeugt: "Wenn man älter ist, bedeutet Händchen halten keine Beziehung", betont ein User, fügt jedoch hinzu: "Aber wenn sie wirklich zusammen sind, ist das großartig!"

Die ersten Gerüchte um Meryl und Martin begannen, nachdem die Serien-Co-Stars bei den Golden Globes und den AFI Awards im Januar herumgealbert und total glücklich gewirkt hatten. Kurze Zeit später machte der Comedian den Unterstützern aber einen Strich durch die Rechnung: Während eines Auftritts in Bill Mahers Podcast "Club Random" wies er die Spekulationen zurück. "Wir sind kein Paar, wir sind nur sehr eng befreundet", stellte er klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep in Cannes, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Martin Short im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Meryl und Martin sind doch ein Paar? Ja, das würde ich so toll finden! Nein, ich glaube, sie sind wirklich nur gute Freunde. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de