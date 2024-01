Affäre mit Meryl Streep? Martin Short weist Gerüchte zurück

Er redet Klartext! Meryl Streep (74) hatte im vergangenen Jahr ihre Fans überrascht: Damals hatten sie und ihr Ehemann Don Gummer bekannt gegeben, dass sie bereits seit sechs Jahren getrennte Wege gehen. Bei den Golden Globes zeigte sie sich dann sehr vertraut mit ihrem Schauspielkollegen Martin Short (73). Auch bei den AFI Awards alberten die Only Murders in The Building-Stars glücklich zusammen herum – und heizten damit die Gerüchteküche über eine mögliche Affäre an. Jetzt verrät Martin, in welchem Verhältnis er wirklich zu Meryl steht!

Bei einem Auftritt in Bill Mahers Podcast "Club Random" stellt der Serienstar die Gerüchte richtig: "Wir sind kein Paar, wir sind nur sehr eng befreundet." Doch das will der Komiker wohl nicht ganz akzeptieren. "Nun, das sollten Sie aber sein, denn es gibt nichts Mächtigeres in Hollywood als ein Power-Paar. Es hat bei Tom Cruise (61) und Nicole Kidman (56) funktioniert, es hat bei Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (48) funktioniert", witzelt er.

Im Oktober vergangenen Jahres gaben Meryl und Don ihr Liebes-Aus bekannt. "Obwohl sie sich immer umeinander kümmern werden, haben sie sich für ein getrenntes Leben entschieden", erklärte ein Sprecher der beiden damals gegenüber Page Six. Zu dem Zeitpunkt seien sie bereits seit sechs Jahren getrennt gewesen.

Getty Images Martin Short, Schauspieler

Getty Images Meryl Streep in New York, April 2023

Getty Images Steve Martin, Meryl Streep, Selena Gomez und Martin Short bei den AFI Awards 2024

