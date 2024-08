Hund fraß Pässe: Lily Allens Kids konnten nicht zum Vater

Das hat sie sich sicherlich anders vorgestellt. Lily Allen (39) ist bekannt dafür, pikante Anekdoten aus ihrem Privatleben für Zuhörer ihres Podcasts "Miss Me?" aufzudecken. In der aktuellen Folge erinnert sie sich jedoch an eine eher stressige Episode in ihrem Leben zurück: Im Jahr 2021 hatte die Sängerin ein Hündchen adoptiert, um ihren Töchtern eine Freude zu machen. Nur ging das leider nach hinten los: Der Vierbeiner hat nämlich die Reisepässe von Lily und ihren beiden Töchtern gefressen! "Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Geld es mich gekostet hat, alles zu ersetzen. [...] Und weil der Vater meiner Kinder in England lebt, konnte ich sie vier, fünf Monate lang nicht dorthin bringen, weil dieser verdammte Hund die Pässe gefressen hatte", erinnert sie sich verärgert. Danach habe sie das Fellknäuel wieder zurück ins Heim gebracht, da sie ihn "einfach nicht ansehen konnte". Sie habe damals nur gedacht: "Du hast mein Leben ruiniert."

Lily erklärt weiter, dass der Hund mehr als nur die Reisepässe gefressen habe, doch dieser Vorfall hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Darüber hinaus seien die Pässe allerdings sowieso schon ein Streitpunkt bei ihr zu Hause: Lily hatte bei der Hochzeit mit ihrem Partner David Harbour (49) nicht dessen Nachnamen angenommen. Stattdessen prangt immer noch der Nachname ihres Ex Sam Cooper auf dem Dokument. "Ich trage immer noch den Namen meines Ex-Mannes, weil ich mit ihm zwei Kinder habe und es ist schwierig, mit Kindern zu reisen, wenn man nicht denselben Nachnamen hat", verteidigt sie sich im Podcast und schiebt dann noch hinterher: "Und er war nicht bereit, mir zu erlauben, die Namen der Kinder in Harbour zu ändern – also habe ich den Namen meines Ex-Mannes behalten."

Obwohl der Stranger Things-Star nicht gerade glücklich mit der Pass-Situation ist, scheint er in seiner Rolle als Stiefvater ziemlich gut aufzugehen. "Ich liebe es. [Vater sein] ist wirklich das Überraschendste und Schönste, was ich je gemacht habe", erzählte der Schauspieler während eines Gastauftrittes im Podcast seiner Frau. Dabei hatte er eigentlich nie Kinder gewollt. Doch nach dem ersten Treffen mit Lilys Nachwuchs hatte sich seine Meinung geändert. "Und dann habe ich mich fast sofort in sie verliebt. Ich hatte dieses Gefühl, von dem die Leute sprechen, wenn sie Kinder haben. 'Wow, ich möchte mich um dich kümmern und ich würde alles für dich tun, dir alles geben'", beschreibt er seine Erfahrung.

Getty Images Sam Cooper und Lily Allen

Getty Images Lily Allen mit ihren beiden Töchtern und David Harbour

