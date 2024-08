Taylor und Travis hosten Blake Livelys Geburtstagswochenende

Erst kürzlich wurde berichtet, dass Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) wiedervereint sind und ein romantisches Wochenende in Rhode Island verbringen. Ihre Auszeit im Strandhaus der Sängerin hat jedoch einen ganz anderen Hintergrund, wie TMZ berichtet. Aktuelle Schnappschüsse zeigen nämlich, dass sie währenddessen Gesellschaft von Blake Lively (37) haben – die dieses Wochenende ihren 37. Geburtstag feiert! Und nicht nur das: Auch der Ehemann des Gossip Girl-Stars Ryan Reynolds (47) sowie Schauspieler Bradley Cooper (49) sind vor Ort gesichtet worden.

Berichten zufolge sollen außerdem Travis' Football-Kollege Patrick Mahomes (28) und seine Frau Brittany (28) Teil von Blakes Geburtstagswochenende sein – von ihnen wurden nur bisher keine Bilder geschossen. Dafür zeigen die Aufnahmen aber, dass besonders die It Ends With Us-Darstellerin und Ryan eine schöne Zeit haben: Die beiden geben sich auf der Terrasse des Hauses nämlich einen leidenschaftlichen Kuss. Die Anwesenheit des Deadpool-Schauspielers und seiner Frau erklärt dann wahrscheinlich auch, wessen Kinder sich auf dem Balkon tummelten, über die das Onlinemagazin berichtet hatte.

In der Villa der "I Can Do It With a Broken Heart"-Interpretin scheint also ganz schön etwas los zu sein – womit Blake vielleicht ein bisschen abgelenkt werden kann. Die vierfache Mama machte in den vergangenen Wochen viele negative Schlagzeilen. Neben ihren angeblichen Streitigkeiten mit Co-Star Justin Baldoni (40) wurde ihr vorgeworfen, während der Pressetour für "It Ends With Us" das tiefgründige Thema des Films – häusliche Gewalt – vernachlässigt zu haben – was nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sei. "Sie dachte, dies sei ihr Moment, um zu glänzen, aber jetzt sieht sie es als das Ende ihrer Karriere an", offenbarte eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

