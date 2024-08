"Unsinn beenden": Jon Voight appelliert an Angelina und Brad

Beinahe acht Jahre sind die Hollywoodstars Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) nun schon getrennt – seitdem herrscht ein hitziger Streit um die Erziehung ihrer sechs gemeinsamen Kinder. Der Vater von Angelina, Schauspieler Jon Voight (85), äußert sich jetzt in einem Gespräch mit Fox News Digital zu dem andauernden Zwist in der berühmten Familie. Der Darsteller betont, wie sehr er sich wünscht, dass die beiden aufeinander zugehen und endlich Frieden schließen. Insbesondere den "Troja"-Star fordert er diesbezüglich zum Handeln auf: "Ich möchte, dass Brad das tut, was er tun muss. Beende diesen Unsinn!"

Jon liegt die Harmonie innerhalb der Verwandtschaft sehr am Herzen. Dennoch gibt der "Asphalt-Cowboy"-Star im Laufe des Gesprächs ehrlich zu, dass selbst er nicht so oft mit seinen geliebten Enkeln spricht, wie er es gerne hätte. Das Wohl seiner Enkelkinder hat er jedoch auch bei seinen Versöhnungsbitten im Sinn: "Wissen Sie, ich glaube, die Kinder brauchen etwas Stabilität. Ich liebe die Kinder und ich liebe meine Tochter." Das einstige Traumpaar der Filmbranche war zwölf Jahre liiert und zwei Jahre davon verheiratet, bevor Angelina 2016 schließlich die Scheidung von Brad einreichte.

Abseits des familiären Trubels scheint sich Brad bestens zu amüsieren. So besuchte er erst kürzlich seinen engen Freund George Clooney (63) in dessen luxuriöser Villa am Comer See. Wie Page Six berichtete, reiste Brad vor einigen Tagen nach Italien, um eine entspannte Auszeit mit seinem berühmten Kumpel zu verbringen. Am Flughafen unterhielt sich Brad sogar noch ganz locker mit einem Mitarbeiter und verriet diesem, dass er auf dem Weg zu George und seiner Frau Amal (46) sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt in Berlin im Februar 2012

Anzeige Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images George Clooney und Brad Pitt in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Jons Appell an Brad und Angelina? Ich finde es gut! Er hat ja auch absolut recht. Aus meiner Sicht sollte er sich da raushalten... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de