Waren Ben Afflecks "Stimmungsschwankungen" Trennungsgrund?

Ben Afflecks (52) "unberechenbare Stimmungsschwankungen" sollen Berichten zufolge eine Schlüsselrolle in seiner Trennung von Jennifer Lopez (55) gespielt haben. Die "Let's Get Loud"-Sängerin hat am 20. August die Scheidung von dem Golden Globe-Gewinner eingereicht. Ein Insider erklärt gegenüber People, dass Bens unvorhersehbare "Hochs und Tiefs" zu einer toxischen Atmosphäre in der Beziehung führten. Trotz intensiver Versuche, ihre Ehe zu retten, habe sich das Paar schließlich auseinandergelebt, wie die Quelle weiter ausführte.

Außerdem führte der Promi-Experte weiter aus: "Man konnte sein sprunghaftes Verhalten sehen, die riesigen Stimmungsschwankungen." Angeblich soll das Temperament des "Batman"-Darstellers von "glücklich und warm" zu dem "tiefsten, dunkelsten Verhalten" geschwankt haben. Bislang äußerten sich aber weder Ben noch J.Lo zu den Gründen für ihr Ehe-Aus.

Jennifer und Ben hatten in ihrer Zeit zusammen viele öffentliche Turbulenzen zu überwinden. Die beiden lernten sich am Set des Films "Gigli" 2003 kennen und trennten sich erstmals 2004, nur um viele Jahre später wieder zueinanderzufinden. Im Juli 2022 gaben sie sich in Las Vegas das Jawort, jedoch hielt ihre Liebe auch dieses Mal nicht. Ihr offizielles Trennungsdatum ist laut den Scheidungsunterlagen der 26. April 2024.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

