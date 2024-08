Allstars-Dschungelcamp freut sich über traumhafte Quoten

So gut kommt das Allstars-Dschungelcamp bei den Reality-TV-Fans an! Vergangenen Abend lief bereits die zehnte Folge des Showdowns der Dschungel-Legenden – und die durfte eine traumhafte Einschaltquote verbuchen! Laut RTL saßen gestern insgesamt 2,5 Millionen Menschen vor den Fernsehern und verfolgten den Cast rund um Thorsten Legat (55) und Georgina Fleur (34) im südafrikanischen Dschungel. Demnach darf sich die beliebte Show über einen neuen Staffelbestwert freuen. Aber auch "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach" zog viele Fans vor die Bildschirme: Mit 1,61 Millionen Zuschauern feierte auch diese Show einen neuen Staffelbestwert.

Kein Wunder, dass so viele Fans begeistert sind – denn diese Staffel hat es in sich: So eskalierte ein Streit zwischen Giulia Siegel (49) und Daniela Büchner (46). "Blaff mich nicht von rechts an, rede normal mit mir. Heute Morgen ging es schon scheiße los von dir und das brauche ich nicht", wetterte Giulia, als sie sich von Danni provoziert fühlte. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ließ das jedoch nicht auf sich sitzen und konterte: "Hast du Probleme oder was ist dein Problem?"

Im südafrikanischen Dschungel flogen bislang nicht nur Fetzen, auch die eine oder andere Träne ist bereits geflossen. So sprach Danni mit ihrer Mitcamperin Kader Loth (51) über ihren geliebten Mann Jens Büchner (✝49), der kurz vor seinem Tod unter Schmerzen und "panischer Angst" litt. "Dementsprechend hat er Medikamente bekommen gegen die Schmerzen und dass sein Körper langsam abbaut", erinnerte sich die 46-Jährige an Jens' letzte Stunden und verriet außerdem: "Ich saß an seinem Bett und dann um halb sieben – er hat auf den Moment gewartet, in dem ich mit ihm alleine war. Und das war's...".

Anzeige Anzeige

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

Action Press Daniela und Jens Büchner im Mega-Park auf Mallorca

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Guckt ihr das Allstars-Dschungelcamp? Ja, natürlich! Nein, ich bin einfach kein Fan. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de