Spielt Thorsten Legat im Dschungelcamp ein falsches Spiel?

Vor wenigen Tagen richtete Thorsten Legat (55) im Allstars-Dschungelcamp harte Worte gegen Giulia Siegel (49). Dafür zeigt er nun Reue: Vor gesammelter Mannschaft entschuldigt er sich bei ihr dafür, sich im Ton vergriffen zu haben – zu dem Inhalt seiner Standpauke stehe er aber nach wie vor. Einige Mitkandidaten sind verwirrt: Vor allem Kader Loth (51) kann nicht verstehen, weshalb der ehemalige Fußballspieler jetzt zu Kreuze kriecht. "Diese ganze Verlogenheit, diese ganze Scheiße hier – das ist mir alles viel, viel zu gestellt. Das ist mir nicht wirklich alles echt und authentisch", stellt die 51-Jährige klar.

Der 55-Jährige versucht sich zu erklären: "Schließlich habe ich zwei Kinder zu Hause und die schämen sich dafür, was ich ihr an den Kopf geworfen habe." Aber ist das der wahre Grund? Auch Danni Büchner (46) scheint sich da nicht ganz so sicher zu sein: "Vielleicht ist es, wie er sagt, wegen seiner Familie und seinen Kindern und seinem Gewissen. Oder – weil hier jetzt gefühlt jeder jeden braucht." Tatsächlich vergreift sich Thorsten direkt danach schon wieder im Ton: "Wer keine Kinder hat, sollte sich bitte zurücklehnen und tief durchatmen." Verletzende Worte für Kader, die erst vor wenigen Tagen emotional von ihrem unerfüllten Kinderwunsch erzählte. Auch für diesen Ausraster entschuldigt sich Thorsten später bei seiner Mitkandidatin – der scheint es aber nun endgültig zu reichen: "Den ganzen Tag wird hier rumgeschleimt. Den ganzen Tag tut man so, als ob man beste Freunde ist. Und nach einer Woche wird keiner mehr etwas mit dem anderen zu tun haben."

Die Zeit im Dschungel zerrt an den Nerven – jeden Tag kommt es unter den Kandidaten zu Streitereien. Sogar zwischen Gigi Birofio (25) und Eric Stehfest – die eigentlich ein Herz und eine Seele waren – flogen vor wenigen Tagen schon die Fetzen. "So ein kleiner Pisser. Jetzt verstehe ich, wieso die ganzen Menschen den hassen", schoss Gigi fies gegen den 35-Jährigen.

