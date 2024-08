Damit hat Adam Sandler während Fernsehauftritten zu kämpfen

Adam Sandler (57) ist in der Film- und Fernsehindustrie ein echter Profi – immerhin steht der Schauspieler bereits seit knapp 30 Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Trotz seiner langjährigen Erfahrung scheint der "Kindsköpfe"-Star während Auftritten im TV trotzdem mit Unsicherheiten zu kämpfen. Bei seinem Gastauftritt in Jimmy Fallons (49) "The Tonight Show" berichtet er, dass ihn besonders eine Sache ganz besonders stresst: die richtige Sitzposition zu finden. "Weißt du, was das Schlimmste daran ist, eine Show zu machen? Wenn du auf einem Stuhl sitzt und dein Bauch dann überhängt. Ich habe buchstäblich noch nicht herausgefunden, wie man richtig sitzt", beklagt er sich bei dem Moderator.

Das Thema scheint Adam gar nicht mehr aus dem Kopf zu gehen. Jimmy fragt den Comedian, wie es seiner Familie geht. Doch der 57-Jährige ist wohl noch nicht bereit, sich auf das Gespräch zu fokussieren. Erst will er offenbar die richtige Sitzposition finden. "Nun, allen geht es gut. Ich bin nur ein wenig... Äh, ja", antwortet der New Yorker abgelenkt und fügt prompt hinzu: "Ich habe es einfach immer im Kopf. Ich denke, wenn ich mich in diese Richtung lehne, habe ich den Bauch." Jimmy will anscheinend nichts mehr von dem Thema wissen. "Du siehst gut aus!", versichert er seinem Freund.

Nicht nur Auftritte in TV-Shows bringen den sonst so coolen Adam aus dem Konzept. Auch die Popikone Taylor Swift (34) löst bei dem Schauspieler regelrecht weiche Knie aus. Das gestand der 57-Jährige vor wenigen Monaten im Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend". Immer, wenn er auf die Musikerin trifft, verliere er ein wenig die Fassung. Und das hat auch einen bestimmten Grund: "Weil sie meinen Kindern so viel bedeutet, da werde ich ein bisschen nervös. [...] Ich bleibe nicht so cool wie sonst, weil ich es meinen Kindern nicht vermasseln will", erklärte die Hollywood-Größe.

Getty Images Adam Sandler im Oktober 2022

Getty Images Adam und Jackie Sandler mit den Töchter Sadie und Sunny bei den Kids' Choice Awards 2024

