Jennifer Lopez will nach Scheidung Bens Nachnamen ablegen

Jennifer Lopez (55) will nach ihrer Trennung von Ben Affleck (52) wieder ihren Mädchennamen zurück. Laut den offiziellen Dokumenten, die unter anderem TMZ vorliegen, hat die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin in den Scheidungspapieren vermerkt, dass sie ihren Namen von Jennifer Lynn Affleck wieder in Jennifer Lynn Lopez ändern möchte. Das Paar hatte im Juli 2022 geheiratet – im Rahmen der Eheschließung nahm J.Lo den Nachnamen des "Batman"-Darstellers an. Doch nun scheint die "Marry Me"-Interpretin endgültig mit dem Kapitel Bennifer abschließen zu wollen.

Die Scheidungspapiere reichte Jennifer im Alleingang ein – ganz ohne Anwalt. Überraschenderweise gibt es in den offiziellen Dokumenten keinen Hinweis auf einen Ehevertrag, was bei Prominenten wie J. Lo und Ben eher ungewöhnlich ist. Zudem reichte der Popstar die Scheidung an einem besonderen Datum ein – am 20. August, dem zweiten Hochzeitstag der Noch-Eheleute. "Jennifer sagte, sie sei es leid, von Ben gedemütigt zu werden, und sie wolle ihm mit dem Datum einen Stich versetzen", behauptete ein Insider gegenüber DailyMail.

Jennifer und Ben waren eines der bekanntesten Paare Hollywoods. Ihre Beziehung sorgte stets für Schlagzeilen. Besonders ihr großes Liebescomeback nach knapp zwei Jahrzehnten löste große Begeisterung aus: Nach ihrer ersten Verlobung im Jahr 2002 hatten sie sich 2004 getrennt, bevor sie 2021 wieder zueinanderfanden und schließlich heirateten. Trotz ihrer viel beachteten Liebesgeschichte konnten sie die Probleme in ihrer Beziehung nicht überwinden.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

