Daniela Katzenberger teilt altes Foto zu Jennys Geburtstag

Jennifer Frankhauser hatte Grund zum Feiern: Die ehemalige Dschungelkönigin wurde am Sonntag 32 Jahre alt. Zu diesem Anlass ließ es sich auch Daniela Katzenberger (37) nicht nehmen, ihrer Halbschwester zu gratulieren. "Alles Gute zum Geburtstag, kleine Schwester", schrieb sie zu einem Throwback-Foto auf Instagram, das die beiden in ihrer Jugend zeigt. Darauf posiert Daniela mit ihrem Markenzeichen – den platinblonden Haaren – dünnen Brauen und stark geschminkten Augen. Jenny hingegen ist ungeschminkt und strahlt bis über beide Ohren.

Jenny freute sich über Danielas Glückwünsche und teilte den Beitrag in ihrer Story. Dass sich die beiden Halbschwestern mittlerweile wieder so gut verstehen, war nicht unbedingt vorherzusehen. Vor wenigen Jahren hatten sie nämlich gar keinen Kontakt mehr zueinander. Scheinbar war die 37-Jährige nicht einmal auf der Gender-Reveal-Party ihrer jüngeren Schwester gewesen. Auf den Fotos, die Jenny damals teilte, waren unter anderem Mama Iris Klein (57) und Jennys Großmutter zu sehen – von Daniela, ihrem Mann Lucas Cordalis (57) und dem gemeinsamen Töchterchen Sophia (9) fehlte hingegen jede Spur.

Mittlerweile haben sich die beiden aber wieder vertragen und lassen es sich nicht nehmen, sich an ihren Ehrentagen gegenseitig zu feiern. So wünschte Jenny im vergangenen Oktober mit einem alten Foto der Blondinen "Happy Birthday". Das Geburtstagskind selbst gratulierte außerdem noch einer weiteren Person: Mama Iris. "Man sollte am Geburtstag auch der Mama gratulieren. Alles Liebe auch dir, Mama! Danke fürs Gebären", schrieb Daniela zu einem Foto von sich und der Promi Big Brother-Kandidatin.

Instagram / jenny_frankhauser Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser im Juli 2021

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und Daniela Katzenberger

