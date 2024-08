Gibt sie etwa auf? Elena Miras bricht im Dschungel zusammen

Elena Miras (32) gilt eigentlich als tough und schlagfertig. Doch an Tag zwölf im Allstars-Dschungelcamp ist davon nicht mehr viel übrig – auch die Züricherin ist am Ende ihrer Kräfte. Wie bereits vorab auf RTL+ zu sehen ist, bricht die Ex von Mike Heiter (32) im Dschungel-Telefon weinend zusammen. "Ich will irgendwie nach Hause gehen. Ich vermisse mein Kind, ich habe heute ein bisschen die Hoffnung verloren an dieser ganzen Show, dass ich überhaupt gewinnen kann", erklärt sie unter Tränen.

Elena habe die Befürchtung, dass sie und ihre Kolleginnen gegen Thorsten Legat (55) und Co. im Dschungel der Legenden keine Chance auf den Sieg haben. "[...] langsam sehe ich meine Chancen auch ganz klein", schnieft sie im Interview. Sie habe allmählich keine Kraft mehr. Hat die 32-Jährige etwa die Hoffnung endgültig aufgegeben und verlässt sogar möglicherweise freiwillig das Camp?

Es wäre nicht der erste freiwillige Exit im Allstars-Dschungel. Hanka Rackwitz (55) konnte beispielsweise mit der dauerhaften Disharmonie im Dickicht nicht umgehen und rief deshalb den Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus." Gegenüber Promiflash machte der "mieten, kaufen, wohnen"-Star aber deutlich, dies nicht zu bereuen: "Ich wusste es zum Schluss nicht mehr. Ich dachte mir: 'Was, wenn du dich irrst? Was, wenn du ungerecht bist?' Da musste ich raus."

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

RTL Hanka Rackwitz, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, dass Elena tatsächlich freiwillig den Dschungel verlässt? Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen! Nein, das würde sie auf keinen Fall machen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de