König Harald V. und Sonja kommen zu Märtha Louises Hochzeit

Der Countdown hat begonnen! In nur wenigen Tagen wird Prinzessin Märtha Louise (52) endlich den Schamanen Durek Verrett (49) heiraten. Jetzt bestätigt der norwegische Palast in einer Pressemitteilung, welche Mitglieder der Königsfamilie bei Märthas Hochzeit in Geiranger vor Ort teilnehmen werden. Der norwegische Hof erklärt auf der offiziellen Website Det Norske Kongehus: "Ihre Majestäten König Harald V. (87) und Königin Sonja (87) werden der Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett in Geiranger beiwohnen."

Die Zeremonie wird planmäßig am 31. August abgehalten und vorab von einigen Partys über insgesamt vier Tage eingeleitet. Bereits da werden einige royale Verwandte anwesend sein. So teilt der Hof mit: "Teile der Familie werden auch bei der Veranstaltung in Ålesund am Donnerstag, dem 29. August, anwesend sein." Die offizielle Mitteilung gibt zudem preis, wie groß bereits die Vorfreude auf die bevorstehenden Tage sei: "Die königliche Familie freut sich darauf, der Hochzeit [...] als Gast beizuwohnen."

Die polarisierenden baldigen Eheleute planen allem Anschein nach spektakuläre Festlichkeiten. So werden rund 350 Gäste erwartet, wobei mehrere Kulturen aufeinandertreffen. Auf der einen Seite die Royals aus Skandinavien und auf der anderen Seite Dureks kalifornische Nationalität mit seinen ghanaischen Wurzeln. Dass die Hochzeit überhaupt stattfinden wird, war seitens Märtha eigentlich gar nicht in ihrem Lebensplan vorgesehen. Doch im Gespräch mit Hello! verriet sie: "Nachdem ich Durek 2018 kennengelernt hatte, änderte ich meine Meinung wieder."

Getty Images Königin Sonja und König Harald von Norwegen, Mai 2020

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett , Juni 2022

