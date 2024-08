So gewaltig wird Prinzessin Märtha Louises dreitägige Heirat

In wenigen Tagen werden Prinzessin Märtha Louise (52) und ihr Durek Verrett (49) vor den Traualtar treten. Und die beiden planen ein spektakuläres Fest. Ganze drei Tage soll gefeiert werden. Kommenden Samstag wird die Trauung im norwegischen Geiranger stattfinden. Es werden rund 350 Gäste erwartet, darunter auch die norwegische Königsfamilie. Wie traditionell die Hochzeit wird, ist noch nicht bekannt, denn immerhin treffen hier mehrere Kulturen aufeinander: zum einen die Royals des skandinavischen Landes und zum anderen Dureks kalifornische Nationalität sowie sicher auch seine ghanaischen Wurzeln. Dabei gehörte Heiraten nach ihrer Scheidung 2017 eigentlich gar nicht zu Märthas Lebensplanung, wie sie Hello! verriet: "Ich hatte beschlossen, nicht noch einmal zu heiraten. Aber nachdem ich Durek 2018 kennenlernte, änderte ich meine Meinung wieder."

Auch Durek nimmt die Ehe mit der Prinzessin sehr ernst – denn immerhin ist sie nicht nur eine Royal, sondern auch Mutter. "Wenn man eine Frau mit Kindern datet, muss man verantwortungsvoll sein. Wenn es nicht funktioniert, ist es ihnen gegenüber nicht fair", betonte er gegenüber dem Magazin. Er habe sichergehen wollen, dass die Beziehung zu Märtha funktioniert, bevor es ans Heiraten geht. Auch in Zukunft sollen die Kinder ihre oberste Priorität sein: "Als Ehepaar stehen für uns die Kinder immer an erster Stelle." Und natürlich sollten neben den Kindern auch Märthas Eltern, König Harald (87) und Königin Sonja von Norwegen (87), mit der Ehe einverstanden sein. "Ich habe alte Ansichten über das Umwerben, und als ich um Märthas Hand anhielt, ging es um Respekt", erklärte Durek weiter.

Auch wenn der Ablauf der Trauung noch ein wohl gehütetes Geheimnis ist, drang bereits an die Öffentlichkeit, wie pompös Märtha und Durek im Anschluss feiern wollen. Das Magazin Se og Hør berichtete von einer romantischen Bootsfahrt mit den Gästen, einem luxuriösen Abendessen in einem Vier-Sterne-Hotel und Cocktails. Angeblich sollen sogar Hollywoodstars wie Gwyneth Paltrow (51) und Lenny Kravitz (60) auf der Gästeliste stehen. Dass die Zeitung die Details der Hochzeit preisgab, war allerdings gar nicht im Sinne der 52-Jährigen. "Wir wissen, dass die Presse zum Teil Lügen über uns verbreiten wird, je näher unsere Hochzeit rückt", ärgerte sie sich auf Instagram. Somit bleibt abzuwarten, ob die Feier tatsächlich so abläuft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett , Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Märtha Louise von Norwegen im April 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Märtha und Dureks Hochzeitsplänen? Mir wäre das zu viel Brimborium! Klasse, das wird sicher unvergesslich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de