Taktik? Dschungelcamp-Giulia entschuldigt sich bei Kader

Kader Loth (51) und Giulia Siegel (49) sind im Allstars-Dschungelcamp aneinandergeraten. Die DJane warf der Reality-TV-Queen vor, zu viel Toilettenpapier genommen zu haben, woraufhin ein waschechter Binden-Eklat ausbrach. In der aktuellen Folge scheinen sich die Wogen aber wieder zu glätten. Giulia ging auf Kader zu: "Egal was passiert, ich sage sorry zu dir. Für das, was da zwischen uns gewesen ist."

Doch Kader scheint Giulia die Entschuldigung nicht abzukaufen. "Ich hoffe, das ist ernst gemeint. Weil wir laufen uns ja öfter über den Weg, weißt du?", entgegnete die 51-Jährige im Gespräch mit der The 50-Bekanntheit und gab wenig später im Einzelinterview zu: "Jetzt bin ich natürlich sehr skeptisch geworden, ob die Entschuldigung wirklich echt war." Dass hinter Giulias Einsicht auch eine gewisse Taktik stecken könnte, witterte auch Mitstreiter Gigi (25): "Die hat alles geplant, weil sie eine Manipulateurin ist."

Doch warum möchte Giulia den Streit mit Kader unbedingt klären? Da sowohl sie als auch Gigi in der Essensprüfung nicht abliefern konnten, sind sie für den Exit nominiert. Wer das Camp letztendlich verlassen muss, wird sich noch am selben Tag entscheiden – und zwar bestimmen ihre Mitstreiter, wer von den beiden weiter die Chance auf den Sieg haben soll.

RTL Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp

