Ein Hauch von Nichts: So lasziv posiert Scout LaRue Willis

Ganz schön heiß! Scout LaRue Willis (33) teilte in ihrer Instagram-Story einen sexy Schnappschuss, der ihre Follower wohl ganz schön ins Schwitzen bringt. Die Tochter von Bruce Willis (69) posiert in einem roten Rock vor dem Spiegel und zeigt ihren durchtrainierten Körper. Ihre langen dunklen Haare bedecken dabei ihre Brüste, ein Oberteil trägt sie nicht. Besonders ihre gebräunte Haut fällt auf – vom Sonnen hat die Schauspielerin scheinbar einige Bikinistreifen bekommen. "Ich liebe Bräunungslinien, aber ich hasse Bikinis", witzelt Scout.

Dass die 33-Jährige ihre Freizeit gerne in der Sonne verbringt, hat sie schon vor wenigen Tagen im Netz bewiesen. Passend zum Geburtstag ihrer Schwester Rumer Willis (36) teilte die "Banditen"-Darstellerin ein Video, in dem sie und ihre ältere Schwester am Strand liegen und die Sonne sichtlich genießen. Den Post, mit dem sie der 36-Jährigen gratulierte, betitelte sie mit: "Beste Mama, heißeste Mama, beste Freundin, mutigste, lustigste, klügste Schwester meiner Träume! Du bist ein Traum Rumer, ich bin einfach besessen von dir und überwältigt davon, dass wir miteinander verwandt sind."

Die beiden Schwestern halten seit der Demenzdiagnose ihres Vaters Bruce Willis fest zusammen. Im vergangenen Jahr hatte der "Stirb langsam"-Schauspieler öffentlich bekannt gegeben, dass er sich aufgrund seiner Erkrankung aus der Öffentlichkeit zurückziehe. Erst vor wenigen Tagen äußerte sich Rumer in einer Instagram-Fragerunde zum Gesundheitszustand ihres Vaters. Auf die Frage eines Followers, wie es Bruce mittlerweile gehe, antwortete sie: "Es geht ihm großartig, ich liebe ihn so sehr!"

Instagram / scoutlaruewillis Scout LaRue Willis im August 2024

Instagram / scoutlaruewillis Bruce Willis mit seiner Tochter Scout LaRue

