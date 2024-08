Rumer Willis teilt Details zur Gesundheit von Vater Bruce

Seine Demenzdiagnose hat Bruce Willis' (69) Leben sowie das seiner Familie völlig auf den Kopf gestellt. Im Rahmen eines Q&As auf Instagram äußert sich Bruce' Tochter Rumer Willis (36) nun zu seinem aktuellen Gesundheitszustand. "Wie geht es deinem Vater? Ich sende euch allen Liebe", will ein besorgter Follower wissen. "Es geht ihm großartig, ich liebe ihn so sehr", lautet Rumers erfreuliche Antwort, welcher sie ein "Dankeschön" anfügt.

Bruce und seine Tochter stehen sich sehr nahe. Seit der Geburt von Rumers erstem Kind Louetta ist das Papa-Tochter-Duo sogar noch näher zusammengerückt. Bruce hat eine ganz besondere Verbindung zu seiner Enkelin und Rumer kommt den stolzen Opa regelmäßig mit der kleinen Louetta besuchen. Bei ihrem Auftritt in der Talkshow "Today" teilte die "House Bunny"-Darstellerin einen niedlichen Opa-Enkel-Moment mit der Moderatorin Hoda Kotb: "Er ist so gut. Ich habe ihn kurz vor meiner Reise nach New York gesehen – und Lou beginnt gerade ein wenig zu laufen. Es war so süß, wie sie zu ihm gelaufen ist."

Bruce hatte seine Krankheit im Februar vergangenen Jahres publik gemacht. Seither hat sich der "Split"-Darsteller aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und zeigt sich nur noch selten. Bruce' Familie steht ihm in dieser schwierigen Zeit mit aller Kraft zur Seite. Neben seinen Kindern ist vor allem seine Ehefrau Emma Heming (46) eine große Stütze für den Hollywoodstar. Wie Emma an ihrem 15. Hochzeitstag im März auf Instagram teilte, sei ihre Verbindung seit Bruce' Demenzerkrankung sogar "stärker als je zuvor".

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

Getty Images Bruce Willis und seine Ehefrau Emma Heming Willis

