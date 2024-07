Sexy! Scout Willis posiert im Bikini und zeigt Bauchmuskeln

Scout LaRue Willis (33) präsentiert ihre Top-Figur im Netz! Die Tochter von Demi Moore (61) und Bruce Willis (69) schlüpft in einen süßen, blau-weiß gestreiften Bikini, der einen Blick auf ihre durchtrainierten Bauchmuskeln gewährt. Auf dem ästhetischen Schnappschuss, den sie in ihrer Instagram-Story veröffentlicht, schaut der Promi-Spross zudem verträumt in die Ferne, während ihr die langen dunklen Haare sanft über den Rücken fallen.

Erst vor wenigen Tagen hatte die US-Amerikanerin allen Grund zur Freude: Am 20. Juli feierte Scout nämlich ihren 33. Geburtstag. "Ich bin 33! Es ist mein Geburtstag! […] Ich bin so glücklich! Ich bin so dankbar! Ich mag mich wirklich und ich liebe, wer ich jeden Tag werde! Ich liebe mein Leben! Ich fühle mich so inspiriert und dies wird das beste Jahr meines bisherigen Lebens sein", verkündete sie euphorisch im Netz. Passend dazu teilte sie ein Selfie von sich, das sie vor einer ausgestopften Löwin zeigt.

Scouts Papa Bruce ist an Aphasie und an Demenz erkrankt. Der Schauspieler hat sich in den vergangenen Jahren daher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Hin und wieder gibt seine Familie jedoch kleine Einblicke in sein Leben. Vergangenes Jahr teilte Scout anlässlich des 68. Geburtstags ihres Vaters rührende Worte. "Was für ein Privileg, diesen Mann als meinen Vater zu haben und durch ihn so viel über das Leben, Freude, Unfug und Kunst zu lernen", kommentierte sie einen Instagram-Beitrag und fügte hinzu: "Heute ist nicht unbedingt ein einfacher Tag, denn es ist ein Tag voller tiefer Liebe, und unsere Trauer zeigt uns wirklich, wie tief wir jemanden lieben." Das Foto, das sie ergänzend veröffentlichte, zeigt Scout als kleines Mädchen auf den Schultern von Bruce.

Instagram / scoutlaruewillis Scout LaRue Willis, Tochter von Demi Moore

Instagram / scoutlaruewillis Scout LaRue Willis, Tochter von Bruce Willis

