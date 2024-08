Für diese Marotte seines Vaters wurde Prinz Harry verspottet

Ob Polospielen oder Spazierengehen im Grünen – König Charles (75) genießt es, Zeit draußen zu verbringen. Nebenbei ist der 75-Jährige auch ein begnadeter Umweltschützer. Sein langjähriges Engagement für Nachhaltigkeit hat offenbar auf seine Söhne Prinz William (42) und Prinz Harry (39) abgefärbt. 2018 plauderten die Brüder in der Dokumentation "Prince, Son and Heir: Charles at 70" aus, welche umweltfreundliche Angewohnheit sie von ihrem Vater übernommen haben: Müll aufsammeln. Insbesondere Harry wurde für diese Marotte oft von seinen Mitschülern belächelt. "In der Schule wurde ich immer veräppelt, weil ich Müll aufgesammelt habe", verriet er und fügte hinzu: "Ich bin nicht bewusst rausgegangen und habe danach gesucht. Wenn man irgendwo spazieren geht und etwas sieht, das auffällt, hebt man es auf."

Dann fuhr der 39-Jährige fort: "Ihr wisst, dass ich es getan habe, weil ich darauf programmiert bin, denn mein Vater hat es getan, und eigentlich sollten wir das alle tun." Auch für seinen älteren Bruder schien das Müllsammeln eine gewöhnliche Tätigkeit darzustellen. Der Prinz von Wales bekräftigte Harrys Worte, indem er angab: "Wir dachten beide: 'Das ist doch ganz normal, das muss jeder machen'." Doch nicht nur diesen Akt der Umweltfreundlichkeit hat Charles an seinen Nachwuchs weitergegeben. Harry verriet in der Doku: "Er ist ein Pedant, wenn es darum geht, das Licht auszuschalten. [...] Irgendwie bin ich davon auch besessen."

Prinz Harry hat einen ereignisreichen Monat hinter sich. Gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (43) unternahm er eine viertägige Reise durch Kolumbien. Während ihres streng getakteten Aufenthalts in dem südamerikanischen Land besuchten sie unter anderem Schulen und Festivals, erlernten die Trommelkunst und legten einen überraschenden Salsa-Tanz aufs Parkett. Wie Hello! Magazine berichtet, nahmen der Herzog und die Herzogin an ihrem letzten Tag an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Afro Women and Power Forum" in Valle del Cauca teil. Dort sprach die ehemalige Suits-Darstellerin über die Arbeit der Archewell Foundation und begeisterte das jubelnde Publikum zudem mit ihren beeindruckenden Spanischkenntnissen.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im August 2024

