Kurz vorm Finale: Zwei "Ex on the Beach"-Damen müssen gehen

Ex on the Beach neigt sich langsam dem Ende zu. Trotzdem wird die Villa kurz vor dem Staffelfinale nochmal so richtig aufgemischt. Die Kandidaten werden vom Terror Tablet nämlich erneut vor die Wahl gestellt: Wer darf bleiben und wer muss seine Koffer packen und zurück nach Deutschland fliegen? Zur Auswahl stehen dieses Mal Juliette, Jeanine (28) und Alessa (27). Nur eine der drei Damen bekommt eine zweite Chance. Bei der Abstimmung der Kandidaten kristallisiert sich schnell heraus, dass Alessa die Show definitiv verlassen soll. Die finale Entscheidung fällt also nur noch zwischen Juliette und Jeanine. Letztere kassiert schlussendlich eine Niederlage und muss zusammen mit ihrer Erzfeindin Alessa die Villa verlassen.

Juliettes zweite Chance begründen ihre Mitstreiter mit den Annäherungsversuchen zwischen ihr und ihrem Ex Barkin. In den vergangenen Folgen hatten sie sich während der Partys immer mal wieder geküsst und innig getanzt. Fairerweise wollen die Villenbewohner dem Ex-Couple nun die Chance geben, zu ergründen, ob diese Zärtlichkeiten harmlos sind oder echte Gefühle dahinterstecken. Juliettes Verflossener schließt sich dieser Meinung an: "Für mich ist es gerade am sinnvollsten, mit Juliette hier drin zu bleiben."

Dass es zwischen Barkin und Juliette nochmal knistern würde, hätten die Zuschauer wohl am Anfang nicht erwartet. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen wirkte die Are You The One?-Bekanntheit ziemlich abgeneigt von ihrem Ex. Im Gespräch mit Promiflash bestätigte sie außerdem, dass sie mit einem anderen Ziel als einem Liebescomeback in die Villa eingezogen sei: "Mein Ziel war es, ihm mal eine ordentliche Ansage zu machen und ihm zu zeigen, was er verloren hat. Ich hatte keine Gefühle mehr für ihn, ich wollte ihn einfach nur terrorisieren."

Anzeige Anzeige

Instagram / juicyjuuly Juliette Lau, Juli 2023

Anzeige Anzeige

RTL Barkin, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Juliette bleiben darf? Ich finde, die Gruppe hat richtig entschieden! Hmm, ich hätte mich für den Verbleib einer anderen Kandidatin entschieden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de