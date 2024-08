Mangelnde Beweise: Klage gegen Michael Madsen fallengelassen

Der Schauspieler Michael Madsen (66) wird nach seiner Verhaftung wegen häuslicher Gewalt wieder in die Freiheit entlassen. Er wurde beschuldigt, seine Frau DeAnna Madsen geschubst zu haben. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles teilt nun TMZ mit, dass die vorgelegten Beweise jedoch nicht ausreichend sind und die Klage fallengelassen wird: "Wir sind begeistert, dass Michael Madsen diese Angelegenheit hinter sich lassen kann und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit diesem angesehenen Schauspieler."

Der "Once Upon a Time... In Hollywood"-Star wurde vor einigen Tagen nach einer hitzigen Auseinandersetzung mit seiner Ehefrau von der Polizei festgenommen. Ein Vertreter des Darstellers äußerte sich kurz darauf bereits zuversichtlich gegenüber TMZ: "Es war eine Meinungsverschiedenheit zwischen Michael und seiner Frau, von der wir hoffen, dass sie sich für beide positiv löst." Der US-Amerikaner musste einen Teil des Wochenendes im Gefängnis verbringen und schließlich eine Kaution in Höhe von rund 18.000 Euro abtreten, um aus der Haft entlassen zu werden.

Michael heiratete seine Gattin DeAnna im Jahr 1996 und gemeinsam bekamen sie drei Kinder namens Hudson, Luke und Calvin. Ihr Sohn Hudson starb jedoch 2022 aufgrund einer Schusswunde – laut den Berichten von The Sun beendete der damals 26-Jährige sein Leben selbst. Nach dem tragischen Verlust meldete sich der Vater von ihm im Netz zu Wort: "Wir sind alle überwältigt von Trauer und Schock, da mein Sohn, mit dem ich erst vor ein paar Tagen gesprochen habe, uns sagte, er sei glücklich."

Getty Images Michael Madsen mit seiner Frau DeAnna Madsen im Mai 2014

Getty Images Michael Madsen mit seinen Söhnen Max und Hudson im Februar 2007

