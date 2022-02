Er gerät mit dem Gesetz in Konflikt! Michael Madsen (64) musste Ende Januar einen schweren Schlag hinnehmen – denn sein Sohn Hudson Lee war ganz plötzlich mit nur 26 Jahren verstorben. Jetzt bekam der Schauspieler offenbar überraschenden Besuch von der Polizei – und die Beamten fuhren nicht unverrichteter Dinge wieder ab: Michael wurde anscheinend in seinem Haus in Malibu festgenommen.

Auf Fotos, die der britischen Zeitung The Sun vorliegen, ist zu sehen, wie Michael abgeführt wird. Berichten zufolge sollen die Polizisten ihn von seinem Haus zunächst in ein Krankenhaus gebracht haben. Einige Stunden später seien die Beamten mit ihm weiter auf die Wache gefahren, wo er gegen eine Kaution von rund 450 Euro festgesetzt worden sei. Was dem fünffachen Vater genau vorgeworfen wird, ist nicht bekannt.

Michaels verstorbener Sohn Hudson war das Patenkind von Quentin Tarantino (58). In zahlreichen Filmen des Kultregisseurs war der 64-Jährige zu sehen. Dazu zählen etwa Rollen in "Reservoir Dogs" und den beiden gefeierten "Kill Bill"-Teilen.

Anzeige

carliefy11 / Instagram Hudson Lee Madsen und seine Frau Carlie im März 2021

Anzeige

Getty Images Michael Madsen bei der Premiere von "The Hateful Eight"

Anzeige

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de