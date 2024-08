Nach Trennung: Ben Affleck trifft sich mit Kumpel Matt Damon

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) sind getrennt. Nach monatelangen Spekulationen reichte die "Let's Get Loud"-Interpretin vergangene Woche die Scheidung ein. Ihr Noch-Ehemann stützt sich in dieser schweren Zeit auf seine Freunde. Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, genoss der Hollywoodstar am Sonntagabend ein Dinner mit einem alten Freund. Matt Damon (53) und seine Frau Luciana Barroso (48) trafen den "Justice League"-Darsteller in einem italienischen Restaurant in Brentwood. Der frischgebackene Junggeselle hatte dabei eine ernste Miene aufgesetzt, während sein Kumpel den Paparazzi ein Lächeln schenkte.

Dass Matt nach dem Beziehungs-Aus auf Bens Seite steht, wird wenige Fans überraschen. Die beiden "Chasing Amy"-Stars sind schon seit ihrer Kindheit befreundet. Eine Quelle berichtete außerdem gegenüber der britischen Zeitung, dass der 53-Jährige auf die Ex seines Kumpels nicht allzu gut zu sprechen war. "Matt hat versucht, Ben zu warnen, als er wieder mit J.Lo zusammenkam, dass das passieren könnte!", berichtete der Insider und erklärte: "Matt war da, um Ben nach ihrer ersten Trennung zu helfen und hatte das Gefühl, dass dies wieder passieren würde."

Falls es seit der Trennung Spannungen zwischen Matt und J.Lo geben sollte, könnte das demnächst sehr unangenehm werden. Beide Filmstars werden nämlich Anfang September bei der Premiere ihres neuen Filmes "Unstoppable" erwartet. Die gebürtige New Yorkerin hat eine Nebenrolle in dem Drama, während der Vierfachpapa den Streifen produzierte. Laut People wird Ben, der ebenfalls als Produzent an dem Film mitgewirkt hat, gar nicht erst bei dem Event auf dem Toronto International Film Festival erscheinen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck mit Jennifer Lopez im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Matt und Luciana mit Ben treffen? Sehr gut. Er braucht ihre Unterstützung. Ich weiß nicht. Mir tut J.Lo leid. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de