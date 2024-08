Sabotiert Kody Brown die Ehe zu seiner letzten Frau Robyn?

In der 19. Staffel der US-Show Alle meine Frauen wird es wild! In der Fernsehsendung geht es eigentlich um Kody Browns (55) alltägliches Leben mit seinen vier Frauen. Doch von seinen vier Partnerinnen ist nur noch eine übrig. Christine Brown (52), Janelle Brown (55) und Meri Brown (53) verließen den TV-Star bereits. Lediglich Robyn Alice Brown (45) steht im noch zur Seite. Doch wie lange noch? Im TLC-Trailer zur neuen Staffel eskaliert zwischen dem Ehepaar ein Streit: Robyn wirft ihrem Partner vor, "ihre Ehe zu sabotieren". Deutlich emotional klagt die 44-Jährige: "Ich fühle mich wie die Idiotin, die zurückgelassen wurde."

Schon in der vergangenen Staffel kriselte es zwischen Robyn und Kody. "Er versucht zu implodieren. Er versucht unsere Beziehung zu sabotieren und ich muss ihn immer wieder aufhalten", machte die fünffache Mutter bereits damals deutlich. Seit den Liebes-Zerwürfnissen mit den anderen Frauen habe Kody angefangen, mit ihr Streit zu suchen, kritisierte Robyn. Der 18-fache Vater zeigte sich damals einsichtig. Er gab zu, sich für seine gescheiterten Ehen "bestrafen" zu wollen und deshalb gegen die Beziehung mit Robyn zu arbeiten.

Offenbar ist Kody derzeit in keiner guten mentalen Verfassung. Erst vor wenigen Monaten musste der Polygamist einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Sein Sohn Robert Garrison Brown (✝25), den er zusammen mit Janelle bekam, war im März tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Der 25-Jährige verstarb durch einen Schuss in den Kopf. Wie sich später herausstellte, habe außerdem eine Alkoholvergiftung zu seinem Tod beigetragen. In dem Autopsiebericht, der People vorliegt, wurde die Todesart als Suizid eingestuft.

Getty Images Meri Brwon, Janelle Brown, Kody Brown, Christine Brown und Robyn Brown im August 2010

Instagram / janellebrown117 Robert Garrison Brown, TV-Bekanntheit

