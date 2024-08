So hoffnungsvoll zeigt sich Lisa Mieschke nach Liebes-Aus

Nicht mal zwei Wochen ist es her, da haben David Jackson und Lisa Mieschke ihre Trennung bekannt gegeben. Die Influencerin geht mit ihrem Gefühlszustand seitdem sehr offen um und gibt ihren Fans im Netz immer wieder Einblicke in ihr Leben. In ihrem aktuellen Beitrag auf Instagram zeigt sie sich hoffnungsvoll. "Wisst ihr, was das Gute daran ist, wenn man so richtig doll am Boden liegt und einfach nicht mehr weiter weiß und man so einfach das Gefühl hat, man muss vor Schmerz innerlich sterben? Es kann nur noch bergauf gehen. Und das lässt mich einfach so zuversichtlich stimmen", sagt sie mit einem kleinen Lächeln in die Kamera.

Sie fährt fort: "Wie oft hat man schon Situationen gehabt, wo man sich dachte, 'Ich schaffe das nicht'. [...] Ihr habt es immer geschafft, ich hab es immer geschafft. Wir schaffen das." Ihre emotionalen Worte kommen bei ihren Fans sehr gut an. Sie antworten in den Kommentaren äußerst gefühlvoll und enthusiastisch auf Lisas Nachricht. "Das habe ich schon beim Bachelor bei dir bewundert, immer direkt und offen, immer authentisch. Deine Stärke bewundere ich immer wieder", "Du bist eine so tolle, liebenswerte und wunderschöne Frau. Du bist auf dem besten Weg, wieder glücklich zu werden" und "Ich bewundere dich und dass du es schaffst, trotzdem so schöne Sachen zu posten. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es dir bald besser geht", meinen sie optimistisch.

Während Lisa die Trennung mit ihren Fans teilt, hat sich David seitdem nicht weiter dazu geäußert. Nur kurz nachdem seine ehemalige Partnerin preisgab, dass der Influencer übers Telefon mit ihr Schluss gemacht hätte, meldete er sich über seinen eigenen Kanal zu Wort. "Die Entscheidung wurde nicht über Nacht getroffen, weswegen es auch die letzten Wochen eher still um uns war und ist am Ende das Ergebnis von vielen Gesprächen, vielen Tränen und auch Versuchen, Wege zu finden, diesen Schritt zu vermeiden", erklärte er seinerseits.

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke, Bachelor-Paar

Instagram / dee_jaxon David Jackson, Influencer

