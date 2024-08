Travis und Jason Kelce feiern Millionen-Deal mit Podcast

Travis (34) und Jason Kelce (36) bringen ihren gemeinsamen Podcast "New Heights" auf ein neues Level! Die berühmten NFL-Spieler haben einen lukrativen Dreijahresvertrag mit Wondery, einer Tochterfirma von Amazon, abgeschlossen. Eine Quelle verrät im Gespräch mit Variety zudem, dass der Vertrag einen Wert von fast 90 Millionen Euro haben soll. Startschuss für die Zusammenarbeit ist der 28. August – passend zum Beginn der neuen NFL-Saison. Von da an wird Wondery "New Heights with Jason and Travis Kelce" weltweit vertreiben, inklusive aller bisherigen Episoden.

"Wir könnten nicht aufgeregter sein, mit Wondery die nächste Phase von 'New Heights' zu starten", freuen sich die Kelce-Brüder laut Page Six in einer Stellungnahme. Außerdem betonen sie: "Wir lieben diese Show und die Fanbase, die mit uns über die letzten zwei Staffeln gewachsen ist. Wondery versteht unsere gemeinsame Vision und bringt eine Fülle von Erfahrungen und Ressourcen mit, die uns in neue Höhen bringen werden!" Travis und Jason wollen in den zukünftigen Folgen ihres Podcasts "bahnbrechende Momente schaffen" und könnten die dritte Staffel kaum erwarten.

Der erfolgreiche Football-Podcast "New Heights" bekam in der vergangenen Saison erheblichen Fanzuwachs, was nicht zuletzt auch an der Unterstützung von Travis' Freundin, Popstar Taylor Swift (34), lag. Travis berichtete zuletzt im vergangenen Juni über den seine neuen Hörer: "Wir haben viele neue Football-Fans dazu gewonnen. Es geht darum, den Sport für alle zugänglicher zu machen." Jason fügte hinzu, er freue sich darüber, dass der Podcast nun mehr Mädchen und ihre Väter für Football begeistern könne.

Getty Images Jason und Travis Kelce, Januar 2024

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

