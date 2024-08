Wie steht Giulia Siegel heute zu ihren Dschungel-Kollegen?

Im Allstars-Dschungelcamp sorgte Giulia Siegel (49) für Aufruhr. So gut wie mit allen Campern geriet die DJane in ihrer Zeit in der südafrikanischen Wildnis heftig aneinander. An Tag elf wurde die Tochter von Ralph Siegel (78) fast einstimmig von ihren Mitstreitern aus dem Camp gewählt. Wie steht die Reality-TV-Bekanntheit heute zu ihren einstigen Mitbewohnern? Promiflash verrät sie, wer auch nach Ausstrahlung noch auf ihrer Abschussliste steht. Mit Sarah Knappik (37) wolle sie nach allem, was im Dschungel passiert ist, keine Aussprache. "Für mich ist die Sache erledigt!", stellt Giulia klar. Das Gleiche gelte für Kader Loth (51). Auch mit der ehemaligen Temptation Island-Kandidatin wolle die 49-Jährige keinen Kontakt.

Ebenso haben ihre Dschungel-Auseinandersetzungen mit Thorsten Legat (55) Giulia offenbar sehr verletzt. "Ich habe in den ersten Folgen für mich gesagt, ich möchte mit Thorsten nie wieder irgendetwas zu tun haben", betont das Model gegenüber Promiflash. Doch das habe sich im Laufe der Zeit geändert. Mittlerweile wäre sie offen dafür, mit dem einstigen Fußballspieler ein klärendes Gespräch zu führen: "Mit Thorsten wäre ich bereit, mich hinzusetzen und jetzt mal zu schauen: 'Okay, wie siehst du es jetzt?'"

Mit einigen Mitcampern hat Giulia also komplett gebrochen. Andere hat die Hobbyköchin jedoch offenbar auch in ihr Herz geschlossen. "Ich habe noch Kontakt zu Georgina (34), zu Eric (35), zu Mola (51) und zu Hanka (55)", berichtet sie. Mit dieser Gruppe habe sie schon von Anfang an im Dschungel zusammengehalten – und daran habe sich auch heute offenbar nichts geändert. Besonders für Georgina findet die 49-Jährige liebevolle Worte. Der Influencerin gönne sie sogar am allermeisten die Dschungelkrone: "Von Herzen gönne ich es jeder alleinerziehenden Mama, aber an erster Stelle Georgina, weil sie sich unfassbar stark vor mich gestellt hat [...]."

Anzeige Anzeige

RTL Sarah Knappik, Kader Loth und Georgina Fleur, Dschungelcamp-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

RTL Giulia Siegel und Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Giulia mit Sarah und Kader nichts mehr zutun haben will? Ja. Nach allem, was im Dschungel passiert ist, verstehe ich das ziemlich gut. Nein. Ich finde das übertrieben von ihr. Sie sind doch alle erwachsene Menschen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de