Beziehung? Das läuft zwischen Ben Affleck und Kick Kennedy

Ben Affleck ist wieder zu haben. Nachdem monatelang über eine Trennung von ihm und seiner Frau Jennifer Lopez (55) spekuliert worden war, reichte diese vergangenen Mittwoch offiziell die Scheidung ein. Der Filmstar soll allerdings schon wieder eine neue Dame an seiner Seite haben: Ein Insider habe ihn zusammen mit Kathleen Alexandra Kennedy gesehen, wie Page Six berichtete. Bandeln die beiden an? Immerhin sei der "Batman"-Darsteller schon immer Kicks "Promischwarm" gewesen. Doch mehr als das wird Ben wohl auch nicht sein... Der 52-Jährige und die Tochter von Robert F. Kennedy Jr. (70) sind kein Paar, wie unter anderem sein Vertreter klarstellt. Mehr erfahrt ihr im Promiflash-Video.

