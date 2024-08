Blondierte Brauen: Lady Gaga sorgt mit Foto für Begeisterung

Lady Gaga (38) hat offensichtlich ein wenig an ihrem Look herumexperimentiert: Im Netz zeigte sich die Sängerin nämlich mit blondierten Augenbrauen und nahezu rabenschwarzer Mähne. Bei ihren Fans scheint die kleine Typenänderung total gut anzukommen. "Die Kombination aus schwarzen Haaren und blondierten Augenbrauen ist so gut", "Absolut großartig" und "Du bist so wunderschön", lauten nur drei von vielen weiteren begeisterten Kommentaren unter ihrem Selfie auf Instagram.

Eigentlich ist Lady Gaga für ihre platinblonden Haare bekannt. Deswegen war wohl auch der ein oder andere Fan verwirrt. "Gaga, bist du es?", "Das sieht mir nicht nach Lady Gaga aus" und "Einfach ein neuer Mensch", wunderten sich einige Nutzer unter dem Foto, das sie auch auf X gepostet hatte. Der dunkle Braunton ihrer Haare ist für Lady Gaga allerdings nichts Neues: Denn abgesehen von ihren Augenbrauen ist der Look der "Poker Face"-Interpretin eigentlich ganz natürlich. Ihre aktuelle Haarfarbe gleicht nämlich ganz stark ihrer natürlichen Haarfarbe.

Ihren neuen Look teaserte Lady Gaga bereits vor wenigen Tagen im Netz an. Auf den Schnappschüssen zeigte sich die "Born This Way"-Interpretin in einer düsteren Umgebung – passend zu ihrem Look. Ihr neuestes Selfie schoss die 38-Jährige aber vor einer malerischen Kulisse mit klarem Himmel und Sonnenschein. Ihre Fans vermuteten bereits, dass hinter ihrer Typveränderung eine neue Ära stecken könnte. "Die nächste Ära mit schwarzen Haaren, bitte. Ich liebe es", schrieb ein Nutzer unter den ersten Beitrag, in dem sich die Sängerin mit neuem Look zeigte.

Lady Gaga, Sängerin

Lady Gaga, Sängerin

