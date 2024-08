Fans rasten aus: Harry Styles besucht Niall Horans Konzert

Harry Styles (30) sorgt für Furore, als er am Dienstag heimlich ein Konzert seines ehemaligen One Direction-Bandkollegen Niall Horan (30) in Manchester besucht. Fans entdecken den Sänger in den Rängen oder auch in den Gängen des Veranstaltungsortes und knipsen fleißig Fotos, die auf X kursieren. Dort rasten die Anhänger des "Watermelon Sugar"-Interpreten aus. "Bro, geh auf die Bühne, wo du hingehörst!", kommentieren zahlreiche Fans die überraschende Reunion auf der Plattform.

Seit der Trennung von One Direction im Jahr 2016 haben die Mitglieder unterschiedliche Wege eingeschlagen und arbeiten an Soloprojekten. Trotzdem zeigt Harrys unerwarteter Auftritt, dass die Bindung zwischen den Jungs nach wie vor stark ist. Ein Konzertbesucher äußert sich gegenüber M.E.N.: "Es zeigt, wie sehr sie sich nach wie vor unterstützen, obwohl sie keine Band mehr sind. Wir hoffen einfach nur, dass wir die One-Direction-Jungs eines Tages wieder zusammen sehen."

One Direction, die 2010 bei der Castingshow "The X Factor" bekannt wurden, haben sich eine riesige Fangemeinde aufgebaut, die bis heute bestehen bleibt. Nach der Trennung der Band haben alle Mitglieder bedeutende Solokarrieren begonnen, wobei Harry Styles als einer der erfolgreichsten hervorgegangen ist. Sein Besuch von Nialls Konzert erinnert viele eingefleischte Fans an die glorreichen Zeiten der Band. Die enge Freundschaft und gegenseitige Unterstützung der Mitglieder ist ein starkes Zeichen dafür, dass sie trotz ihrer individuellen Erfolge die gemeinsamen Wurzeln nicht vergessen haben.

Getty Images Harry Styles in Luton, 2024

Getty Images Niall Horan, 2023

