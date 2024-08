Lohnt's sich solo? So reich sind die Boys von One Direction

Für die Jungs von One Direction ging es nach ihrer Teilnahme an der britischen Castingshow The X-Factor im Jahr 2010 steil bergauf. Sechs Jahre lang hielt sich die Band an der Spitze der Charts und veröffentlichte fünf Alben. Hits wie "What Makes You Beautiful", "Steal My Girl" und "Story of My Life" liegen den Fans noch heute in den Ohren. Ähnlich wie bei den Beatles und den Backstreet Boys war die Trennung der Boygroup im Jahr 2016 für viele ein großer Schock. Allerdings beweisen Harry Styles (30), Liam Payne (30), Zayn Malik (31), Louis Tomlinson (32) und Niall Horan (30) seither, dass sie es auch als Solokünstler drauf haben! Jeder von ihnen konnte sich einen festen Platz im harten Musikgeschäft sichern – einer hat es sogar bis nach Hollywood geschafft. Der lang anhaltende Erfolg spiegelt sich auch in ihrem beeindruckenden Nettovermögen wider! Doch für wen hat sich die Solokarriere finanziell so richtig gelohnt?

Mit seiner ersten Solo-Single "Strip That Down" heimste Liam schnell einen Riesenerfolg ein. Eine Vielzahl an Kooperationen, unter anderem mit dem Rapper Ty Dolla Sign und der Modemarke HUGO, ließ nicht lange auf sich warten. Allerdings geht die Produktion seines zweiten Albums verglichen mit denen seiner vier Ex-Bandmitglieder nur schleppend voran. Wie Celebrity Net Worth berichtet, wird sein Vermögen auf 64 Millionen Euro geschätzt.

Louis kann locker mit seinem ehemaligen Bandkollegen mithalten! Der 32-Jährige beeindruckt seine Hörer mit den zwei Solo-Alben "Walls" und "Faith", wobei letzteres 2022 auf dem Markt erschienen ist. Zudem heizen zahlreiche Kollaborationen mit Künstlern wie Steve Aoki (46) und Bebe Rexha (34) die Karriere des Musikers so richtig an. Im Laufe der Jahre haben sich dadurch satte 64 Millionen Euro auf seinem Bankkonto angehäuft!

Auch Niall hat sich als Solokünstler im Musikbusiness etabliert. Erst 2023 schnappte sich der Sänger neben Größen wie John Legend (45), Gwen Stefani (54) und Reba McEnitre (69) einen der beliebten Jury-Sessel in der US-amerikanischen Ausgabe von The Voice. Sein drittes Album "The Show" erschien im selben Jahr. Als seinen bisher größten Hiterfolg kann der ehemalige 1D-Cutie "Slow Hands" aus dem Jahr 2017 für sich verbuchen. Sein Kapital beläuft sich auf etwa 64 Millionen Euro.

Zayn war der erste, der sich von One Direction verabschiedet hat. Seiner Karriere tat dies allerdings keinen Abbruch – im Gegenteil! Mit seiner Debütsingle "Pillowtalk" landete der 31-Jährige an der Spitze der Billboard Hot 100. Daraufhin folgten ganze vier Alben, was ihn im Vergleich zu seinen vier Ex-Bandkollegen zum Spitzenreiter in der Kategorie Album Releases macht! Seine neueste Platte "Room Under The Stairs" erschien im Mai 2024. Das Vermögen des "Dusk Till Dawn"-Interpreten wird auf 69 Millionen Euro geschätzt.

Seit dem Start seiner Solokarriere ist Harry aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Neben drei erfolgreichen Alben veröffentlichte der Sänger auch eine Reihe von Singles wie die Sommerhymne "Watermelon Sugar" und den nostalgischen Pop-Hit "As It Was". Mehrfach landeten seine Songs an der Spitze der Billboard 100. Doch gilt der Hottie nicht nur auf musikalischer Ebene als Überflieger – auch in Hollywood ist er seit längerem auf Siegeszug. 2022 sicherte er sich in dem Film "Don't Worry Darling" seine erste Hauptrolle. Das Multitalent ist mit 30 Jahren nicht nur der jüngste, sondern auch der reichste der fünf One-Direction-Boys. Mit schätzungsweise 110 Millionen Euro ist sein Konto prall gefüllt!

Liam Payne, Sänger

Louis Tomlinson bei den Rolling Stone UK Awards 2023

Niall Horan, Musiker

Zayn Malik, Musiker

Harry Styles bei den Grammys 2023

