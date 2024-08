Jessica Haller hat nach ihrer Wirbelsäulen-OP noch Schmerzen

Jessica Haller (34) meldet sich aus dem Krankenhaus. Die einstige Bachelorette musste sich einer wichtigen Operation an der Wirbelsäule unterziehen, da sie seit Jahren mit Schmerzen zu kämpfen hat. In ihrer Instagram-Story berichtet die Influencerin nun, wie es ihr nach der OP geht. "Mir geht es schon ein bisschen besser [...]. Es ist ein Auf und Ab hier – mal geht es mir so wie gerade: Blendend. Und dann geht es mir wieder so richtig schlecht und ich habe Schmerzen ohne Ende", gibt Jessica ehrlich zu.

Eine Woche ist die Operation nun schon her und bis Freitag muss die Frau von Johannes Haller (36) noch im Krankenhaus bleiben. In ihrer Story zeigt sie außerdem ein Röntgenbild von ihrer Wirbelsäule. "Das sind sechs Schrauben, Stäbe und auch ein Implantat, da wurde die Bandscheibe rausgezogen. Das ist mein neuer Rücken!", erklärt Jessica. Als sie die Aufnahmen gesehen hat, musste sie aber erst mal schlucken, da das alles für immer in ihrem Körper bleiben wird. Auch die Narbe macht ihr zu schaffen – aber Jessica bleibt positiv: "Ich bin einfach nur glücklich, dass ich das überstanden habe und das gemacht habe. Es war eine große Entscheidung und ein großer Eingriff. Ich muss aber die Narbe erst mal verdauen, die ist echt groß und dunkel."

Was genau zu ihren Beschwerden am Rücken geführt hat, berichtete Jessica nicht genauer. Sie litt allerdings schon länger unter den Schmerzen. Vor wenigen Tagen durfte die Mutter einer Tochter nach dem Eingriff aber erstmals wieder raus und zeigte sich bei ihrem ersten Spaziergang nach der OP: An ihrer Seite ein Gehwagen, auf den sie sich noch stützte.

Instagram / jessica_haller Jessica Hallers Wirbelsäule nach der Operation

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im August 2024

