Mit Zahnspange: Cathy Hummels teilt Fotos aus ihrer Jugend

Cathy Hummels (36) lässt ihre Follower gerne an ihrem glamourösen Alltag teilhaben. Doch bevor sie vor einigen Jahren berühmt wurde, führte sie ein ganz normales Leben. Davon teilte die Influencerin nun alte Fotos auf ihrem Instagram-Profil. Zunächst postete sie ein Foto von sich in einer kunterbunten Jacke im Kinderwagen. Wie alt Cathy zu diesem Zeitpunkt war, ist nicht bekannt. Anschließend zeigte sie eine Aufnahme von sich, ihrem Bruder Sebastian und Mama Marion in jungen Jahren. "Mit zwölf und fester Zahnspange", schrieb sie dazu.

Zwei Jahre später hatte sie keine Zahnspange mehr, dafür aber hellere Haare. "Hier war ich 14", schrieb die heute 36-Jährige zu einem Foto von sich, auf dem sie kess in die Kamera blickt. Abschließend teilte sie ein Bild, auf dem sie 20 Jahre alt ist. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits mit Mats Hummels (35) zusammen.

Cathy und Mats gaben sich 2015 das Jawort, wenig später kam der gemeinsame Sohn Ludwig zur Welt. 2022 ließen sie sich jedoch scheiden. Seitdem gilt die Kampf der Realitystars-Moderatorin offiziell als Single – wohingegen Mats immer wieder Liebesgeschichten nachgesagt werden. Zuletzt zeigte sich der Fußballer immer wieder mit dem Model Nicola Cavanis.

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in ihrer Jugend

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch Cathys Kindheits- und Jugendfotos? Total süß und nostalgisch! Na ja, eher gewöhnlich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de