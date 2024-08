Was lief da zwischen George Clooney und Mark Wahlbergs Mama?

George Clooney (63) ist seit zehn Jahren glücklich mit seiner Amal (46) verheiratet. Mark Wahlbergs (53) Mutter Alma nach zu urteilen, hätte sich der ehemalige "Sexiest Man Alive" aber beinahe für sie entschieden! In einem Interview mit Variety verriet der "Ted"-Darsteller, dass seine Mutter in den Schauspieler verliebt war, nachdem sie ihn 1999 am Set von "The Perfect Storm" getroffen hatte. Alma sei sogar überzeugt davon gewesen, dass die Gefühle zwischen ihr und George auf Gegenseitigkeit beruhen! "Sie sagte: 'Oh, er mag mich sehr. Er liebt mich sehr. Er hat mir gesagt, dass er mit mir ausgehen will. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht kann'", imitiert der Hollywoodstar seine Mutter mit ihrer Stimme. Doch was ist wirklich dran an der Geschichte?

In Marks Erinnerung habe alles damit begonnen, dass seine Mutter ihn am Set besuchte, George traf und ein Foto bekam, das sie an ihrer Wand aufhängte. "Ich glaube, sie mochte dieses Bild mehr als das ihrer eigenen Kinder", witzelt der "The Union"-Darsteller nebenher und führt weiter aus: "Sie war davon überzeugt, dass er sie anbaggerte. Ich sagte: 'Da bin ich mir nicht so sicher, Mom.'" Anfangs habe der Filmstar noch versucht, seiner Mutter die rosarote Brille abzunehmen, doch als das nichts half, habe er ihr schließlich grünes Licht gegeben. "Ich sagte: 'Na, was soll's, mach ein Kind mit ihm! Ich will einen kleinen Bruder. George kann mein Stiefvater sein. Es ist alles gut'", scherzt der 53-Jährige im Interview. Dazu ist es aber nie gekommen. Ob Alma nach der Scheidung von Marks Vater Donald im Jahr 1982 jemals wieder geheiratet hat, ist unklar.

Liebestechnisch läuft es für ihren Sohnemann um einiges besser. Dieser trägt seine Liebe zu seiner Frau Rhea Durham (46) sogar auf der Haut! Wie der Schauspieler diesen Monat bei "Jimmy Kimmel Live!" verriet, hat Mark sich den Namen seiner Liebsten an einem Valentinstag vor einigen Jahren auf seinem Finger verewigen lassen. Das Model schien von der süßen Geste wohl ziemlich begeistert gewesen zu sein. Der 53-Jährige erklärte: "Sie sagte: 'Das ist das Schönste, was du je getan hast.'" Die beiden Turteltauben sind seit 2001 zusammen und seit 2009 verheiratet. Die vier Kinder Ella (20), Michael, Brendan Joseph und Grace Margaret machen ihr Familienglück perfekt.

Getty Images Mark Wahlberg bei einer Filmpremiere im Jahr 2017

Getty Images Mark Wahlberg und Rhea Durham

