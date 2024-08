Mark Wahlberg hat ein Liebestattoo für seine Ehefrau Rhea

Mark Wahlberg (53) trägt seine Liebe zu seiner Frau Rhea Durham (46) auf der Haut! Wie der Schauspieler bei "Jimmy Kimmel Live!" verrät, hatte er einst so einige Tattoos. Die ließ er sich allerdings alle entfernen. Von einem ganz besonderen Schriftzug konnte er sich aber nicht trennen: dem Namen seiner Ehefrau, der seinen Ringfinger ziert. Aber warum hat er sich den Liebesbeweis aus Tinte stechen lassen? "Falls ich meinen Ring nicht trage oder arbeite, kann ich ihn immer bei mir haben", betont der Hollywoodstar.

Der 53-Jährige habe sich den Namen seiner Liebsten an einem Valentinstag vor einigen Jahren auf seinem Finger verewigen lassen. Rhea schien von der süßen Geste wohl ziemlich begeistert gewesen zu sein. Mark erklärt: "Sie sagte: 'Das ist das Schönste, was du je getan hast.'" Seine anderen alten Tattoos hatten anscheinend nicht so eine tiefe Bedeutung für ihn, weswegen er sie weglasern ließ. Ein unangenehmer und langwieriger Prozess. "Sie versprechen einem, dass es sehr schnell geht, ein paar Besuche. Bei mir hat es viele Jahre gedauert", verrät er. Bei manchen Filmen habe er die Motive auch mit Make-up abdecken müssen, bevor sie ganz weg waren.

Mark gehört schon seit vielen Jahren zu der Elite Hollywoods. Er wurde in seiner Karriere für zwei Oscars nominiert und gewann unter anderem drei Golden Globe Awards und neun Primetime Emmy Awards. Sein privates Glück fand der gebürtige Bostoner in seiner Frau Rhea. Mit ihr ist er seit 2001 glücklich liiert und seit 2009 verheiratet. Die beiden sind stolze Eltern von vier Kindern: Ella (20), Michael (18), Brendan Joseph (15) und Grace Margaret (14).

Getty Images Mark Wahlberg im November 2023

Instagram / byrheawahlberg Rhea Durham, Grace Wahlberg und Mark Wahlberg im Februar 2023

