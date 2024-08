Erste "Good Luck Guys"-Nominierung: Wer muss ins Exit-Duell?

Bei Good Luck Guys wird es in Folge 4 besonders spannend: Die erste Nominierung steht an. Es wird also entschieden, welche zwei Teams im Exit-Duell um den Verbleib am Lost Beach kämpfen müssen. Daniele Negroni (29) und Valentina Principessa hatten sich im Vorfeld mit dem Sieg in einer Prüfung gesichert, sie sind das Protector-Team und entscheiden, welche zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Nachdem jeder seine Stimme abgegeben hat, steht fest: Team Gelb, bestehend aus Liliana Maxwell (24) und Aaron Koenigs (29), hat die meisten Votes – sie müssen auf jeden Fall antreten. Zwischen Team Rosa, den Graßl-Zwillinge Jenny (23) und Vanessa (23) und Flocke (25), und Team Blau, bestehend aus Sabrina Wlk und Eric Sindermann (36), herrscht Gleichstand. Das Protector-Team entscheidet: Rosa und Gelb müssen in der Exit-Challenge gegeneinander antreten!

Für ein Team wird die Survival-Show mit der Exit-Challenge in der nächsten Folge enden. Doch Team Gelb sei stets bereit gewesen, zu kämpfen, wie Liliana im Interview mit Promiflash verrät. Sie und Aaron hätten mit der Entscheidung schon gerechnet, weshalb sie sich vorbereiten konnten. "Wenn ich ehrlich sein darf, war es keine Überraschung, dass wir in die Exit-Challenge gewählt wurden. Man merkt schon, dass die anderen sich schon kennen und eine Allianz bilden wollen. Denen ist es lieber, zusammenkommen und den sozusagen 'Schwächsten' rauszuwählen", erklärt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin im Interview.

Love Island-Bekanntheit Vanessa war von der Tatsache, dass sie und ihre Kameraden um den Verbleib am Strand kämpfen mussten, überrascht: ⁠"Ich war schockiert, dass sie uns nominiert hatte, und das, obwohl sie wussten, wie krank ich war." Auch ihre Zwillingsschwester war von den Nominierungen nicht gerade angetan. "Es war ein echt schlechtes Gefühl zu wissen, wir könnten die Ersten sein, die vielleicht rausfliegen, und man hat sich nicht gut gefühlt", verrät sie Promiflash. Doch sie habe trotzdem stets die Hoffnung gehabt, Team Gelb zu besiegen: "Ich dachte mir nur: 'Zieht euch warm an, wir sind stärker, als wir aussehen!'"

Instagram / lilian.maxwell Liliana Maxwell, Model

RTL II Jenny und Vanessa, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

