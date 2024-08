Funkelnder Ring: Sind Justin Theroux und Nicole verlobt?

Justin Theroux (53) und Nicole Brydon Bloom (30) gehen seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung halten die Schauspieler dabei eigentlich strikt aus der Öffentlichkeit. Nun kommt es zu einer Seltenheit: Zusammen als Paar besuchen sie ein internationales Filmfestival in Italien. Auf dem roten Teppich posieren der "The Leftovers"-Darsteller und die "Here on Out"-Bekanntheit verliebt für die Kameras. Auf den Fotos fällt ein Detail sofort ins Auge: Nicole trägt einen funkelnden Ring am linken Ringfinger, an dem man klassischerweise den Verlobungsring trägt. Geben die beiden so etwa indirekt bekannt, dass sie bald heiraten wollen?

Für Justin wäre es nicht die erste Ehe. Von 2015 bis 2017 war der "American Psycho"-Star mit niemand Geringerem als der Hollywood-Größe Jennifer Aniston (55) verheiratet. Vor ihrer Hochzeit gingen Jennifer und der 53-Jährige bereits seit vier Jahren zusammen durchs Leben. Denn schon im Jahr 2011 lernte sich das Schauspieler-Duo bei gemeinsamen Dreharbeiten für den Film "Wanderlust" kennen und lieben. Trotz ihres Liebes-Zerwürfnisses sind Justin und Jennifer auch heute noch gute Freunde.

Von der guten Freundschaft mit der Ex ließ sich Nicole offenbar nicht abschrecken, sodass Justin und Nicole ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar im März dieses Jahres feiern konnten. Bei der 96. Verleihung der Oscars gaben sie ihr Pärchendebüt und machten so ihre Liebe endlich offiziell. Schon Monate zuvor vermuteten ihre Fans eine Romanze zwischen Justin und Nicole. Denn im August des vergangenen Jahres wurden sie bei einem romantischen Rendezvous in einer Bar gesichtet.

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston im April 2017

Getty Images Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

