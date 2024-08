Gigi komisch? Thorsten Legat findet nach Exit harte Worte

Für Thorsten Legat (55) ist der Traum von der Dschungelkrone zum zweiten Mal geplatzt: In der 13. Folge musste der Ex-Kicker seine Siebensachen packen und das Allstars-Dschungelcamp nach einer verlorenen Prüfung verlassen. Zuvor ließ sein Leidensgenosse Luigi Birofio (25) kein gutes Haar an dem Sportler. Im Interview mit Promiflash spricht Thorsten nun über den Italiener. "Gigi ist ein komischer Eigenbrötler. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Er ist noch ziemlich jung und tätigt manchmal Aussagen, die nicht nachvollziehbar sind", schildert er seinen Eindruck und ergänzt: "Er ist ein bisschen komisch gewesen. Er muss sich mal hinterfragen, wer einige Prüfungen geschafft hat. Er ist eigentlich nur weitergekommen, weil die anderen ihn nicht rausgewählt haben – sonst wäre er schon längst draußen." Dennoch stellt Thorsten klar, dass er Gigi keinesfalls böse ist.

Trotzdem will Thorsten dem Ex on the Beach-Teilnehmer noch einen Rat mit auf seinen weiteren Lebensweg geben: Er vermutet, dass der 25-Jährige mit seinem Verhalten in zukünftigen Shows Probleme bekommen könnte. "Vielleicht sollte man sich da mal hinterfragen, in Zukunft mal eine andere Taktik auswählen und mal einen anderen Gigi zeigen. Nicht immer nur den Coolen à la ich bin der Beste und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken", betont Thorsten gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Es mag sein, dass viele das mögen, aber die Realität holt einen ganz schnell ein im Leben und irgendwann ist er ausgelutscht und keiner hat mehr Bock auf ihn."

In der zwölften Folge hatte Gigi gegen den ehemaligen Fußballer gewettert. Bei einer Prüfung sollte entweder Thorsten oder Elena (32) antreten, er zögerte jedoch, sich freiwillig zu melden. "Ich finde es eher scheiße, dass er sich nicht gleich gemeldet hat, dass er es macht. Ein bisschen komisch. Du lässt doch nicht ein Mädchen zuerst gehen", stichelte Gigi und fügte hinzu: "Du bist doch die Maschine Thorsten, Karate Kid, der gegen Dinosaurier kämpft." Später wurde der TV-Casanova in seinen Aussagen noch drastischer und betonte: "Ich bin auch nicht der Beste, was das 'Mann sein' angeht, aber da musst du Mann genug sein und aufstehen, ohne zu denken. Und das fand ich sehr, sehr schwach."

RTL Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

RTL Luigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp 2024

