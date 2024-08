"Kleiner Traum": Julian Claßen bekommt Haartransplantation

Julian Claßen (31) ist beim Beauty-Doc. Der YouTuber hat schon vor wenigen Wochen seinen Fans offenbart, dass er sich eine Haartransplantation machen lassen will. Nun ist es so weit und der Influencer könnte nicht glücklicher sein: "Bei mir geht echt gerade ein kleiner Traum in Erfüllung", schreibt Julian in seiner Instagram-Story, als er sich in der Schönheitsklinik auf den Eingriff vorbereitet. Ihm werden Haare am Hinterkopf entnommen und dann an der Stirn und an den Geheimratsecken eingesetzt.

Direkt nach der Beauty-OP meldet sich der Ex von Bianca Heinicke (31) bei seinen Followern und zeigt die Ergebnisse. An seinem Kopf befindet sich nun ein dünner Streifen mit den blutigen Stellen vom Einsetzen und an den Seiten trägt er mehrere Pflaster. Den Eingriff hat Juli gut überstanden: "Das tut auf jeden Fall nicht weh, das ist alles in Ordnung. Man macht sich vorher mehr verrückt, hätte ich mir echt sparen können." Am nächsten Tag muss er aber ein weiteres Mal unters Messer.

Julian ist nicht der einzige Social-Media-Star, der sich jüngst eine Haartransplantation machen lässt. Auch Christian Wolf zeigte sich vor wenigen Wochen beim Beauty-Doc. Vor ihm haben sich auch schon beispielsweise Keno Rüst, Serkan Yavuz (31) und Marco Cerullo (35) für den Eingriff entschieden.

Instagram / julienco_ Julian Claßens neue Haare

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Influencer

