Mariah Carey bekommt in Familientragödie Hilfe von Ex Nick

Mariah Carey (55) muss gerade eine schreckliche Zeit durchmachen: Am selben Tag sind ihre Mutter und ihre Schwester gestorben. Nun bekommt sie von ihrem Ex-Mann Nick Cannon (43) tatkräftige Unterstützung. Anscheinend kümmerte er sich um die beiden gemeinsamen Kinder, während die Sängerin trauerte. Zwar postete er kein Statement, aber auf Instagram teilte er ein Bild ihrer Zwillinge Monroe (13) und Moroccan (13). In dieser Zeit, die sicher auch für die beiden sehr schwer ist, konnten sie bei ihrem Papa und ihren Halbgeschwistern sein.

Den Tod ihrer Mutter Patricia und ihrer Schwester Alison machte Mariah selbst gegenüber People öffentlich. "Es bricht mir das Herz, dass ich am vergangenen Wochenende meine Mutter verloren habe. Traurigerweise hat meine Schwester am selben Tag ihr Leben verloren", erklärte die 55-Jährige. Sie sei aber dankbar, dass sie die Woche zuvor noch etwas Zeit mit ihrer Mama verbringen durfte. Das Verhältnis zu ihr und auch zu ihrer Schwester war für Mariah allerdings nicht immer leicht. "Wie viele Aspekte meines Lebens, war auch der Weg zu meiner Mutter voller Widersprüche und konkurrierender Realitäten", erklärte sie in ihrer Biografie "The Meaning of Mariah Carey". Dennoch habe sie Patricia immer sehr geliebt.

Mit ihrer Schwester wiederum soll der Popstar lange gar keinen Kontakt gehabt haben. In ihren Memoiren machte die "We Belong Together"-Interpretin Alison mehrere Vorwürfe. Unter anderem unterstellte Mariah ihr, sie an Drogen herangeführt und sie körperlich angegriffen zu haben. Allerdings hatte sich der Kontakt schon lange vorher verloren. Alison soll sich bis zu ihrem Tod gewünscht haben, das Verhältnis zu ihrer Schwester reparieren zu können. "Ich weiß, dass es ihr letzter Wunsch war, zumindest ein Gespräch mit Mariah zu führen", erzählte ein guter Freund im Gespräch mit Daily Mail.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan, September 2023

John Chapple / JohnChapple.com / MEGA Alison Carey, Schwester von Mariah Carey

