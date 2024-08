Mariah Careys Schwester Alison (†) wünschte sich Versöhnung

Zwischen Mariah (55) und ihrer Schwester Alison Carey herrschte lange Zeit Funkstille. Noch bevor die Sängerin ihrer Schwester in ihren Memoiren "The Meaning of Mariah Carey" schwere Vorwürfe machte, hatte sie den Kontakt zu ihr abgebrochen – was Alison vor ihrem Tod wohl gerne noch geändert hätte. "Ich weiß, dass es ihr letzter Wunsch war, zumindest ein Gespräch mit Mariah führen zu können", offenbart ihr enger Freund David Baker im Gespräch mit Daily Mail.

Ebenso habe es mit ihrer Mutter Patricia ausgesehen, wie dieser weiter ausführt. David hatte sich die Wochen vor Alisons Tod um das Familienmitglied der "We Belong Together"-Interpretin gekümmert – und somit einen Einblick in ihre Gefühlslage bekommen. "Alison war verletzt über die Art und Weise, wie sie von ihrer Mutter und Mariah behandelt wurde, aber sie hatte immer gemischte Gefühle gegenüber ihrer Mutter", verrät er.

Die Beziehung der beiden Schwestern war sehr schwierig gewesen. Die 55-Jährige hatte in ihrer Autobiografie behauptet, Alison habe sie in jungen Jahren mit Drogen in Kontakt gebracht und sie zudem körperlich verletzt. Das führte dazu, dass ihre Schwester die Musikerin 2021 wegen Verleumdung verklagte. "Als das herauskam, konnte sie nicht glauben, dass Mariah das getan hatte, weil sie schon nicht mehr mit ihr sprach, aber dann trat sie Alison in die Magengrube, als sie schon am Boden lag", erklärt David.

Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe und ihrer Mutter Patricia

Alison Carey, Schwester von Mariah Carey

