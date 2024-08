Olivia Rodrigo und Louis feiern ersten Auftritt als Pärchen

Olivia Rodrigo (21) will sich nicht länger verstecken! Schon seit fast einem Jahr wird über den Beziehungsstatus der Sängerin spekuliert – immer wieder wurde sie an der Seite von Louis Partridge gesichtet. Offiziell zu ihrer Liebe bekennen wollten sich die zwei Turteltauben aber nicht. Doch offensichtlich haben sie nur auf den richtigen Moment gewartet: Bei den Filmfestspielen von Venedig zeigen sich Olivia und Louis nun endlich als Paar. Stylish in Schwarz gekleidet und mit dunklen Sonnenbrillen bewaffnet schreiten sie Hand in Hand durch die Massen. Dass das Versteckspiel jetzt Geschichte ist, scheint die "drivers license"-Interpretin zu freuen: Sie strahlt von einem Ohr bis zum anderen.

Dass die zwei den Schritt in die Öffentlichkeit doch wagen, wirkt überraschend. Im Frühjahr erklärte Louis nämlich im Interview mit Vogue, dass das Thema Liebe für ihn klar in die Privatsphäre gehört. "Beziehungen sollten wahrscheinlich nicht in der Öffentlichkeit stattfinden", meinte der Schauspieler und fügte hinzu: "Was zwischen zwei Menschen passiert, ist schon emotional genug. Da braucht man nicht noch die Stimmen von Tausenden von anderen in seinem Kopf." Doch nachdem die beiden mehrfach öffentlich beim Knutschen erwischt wurden, haben sie ihre Meinung wohl geändert.

Die einstige Disney-Bekanntheit und der Enola Holmes-Darsteller sollen sich schon seit Anfang 2023 kennen. Das berichtete ein Insider laut The Sun. "Sie haben sich [...] über gemeinsame Freunde kennengelernt und seitdem viel miteinander geschrieben", erklärte die Quelle. Im Verlauf der folgenden Monate wurde aus Freundschaft Liebe – und seit Herbst desselben Jahres sollen Olivia und Louis ein Paar sein.

Anzeige Anzeige

Action Press Louis Partridge und Olivia Rodrigo

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Olivia und Louis lassen ihre Fans ab jetzt mehr an ihrer Liebe teilhaben? Nee, ich denke, der Auftritt ist eine Ausnahme. Ja, ich denke schon! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de