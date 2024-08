Geht los: Riccardo Simonetti tritt heute vor den Traualtar

Riccardo Simonetti (31) hat heute seinen großen Tag! Der Influencer tritt nach etlichen Monaten voller aufregender Vorbereitung endlich vor den Altar, um seinem Partner das Jawort zu geben. Wie bedeutend dieser Moment für ihn ist, hat er in einem Instagram-Beitrag zusammengefasst: "So, heute ist es so weit. Ich heirate. Wow. Was für ein surreales Gefühl. Ich war immer der 'für immer allein'. Der, der Witze darüber machte, nie Liebe zu finden. Der mit 27 seinen ersten Freund hatte. Und heute bin ich derjenige, der heiratet." Dazu veröffentlicht der Content-Creator unter anderem ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er von hinten in seinem Hochzeitslook zu sehen ist.

Anbei hat der "Raffi und sein pinkes Tutu"-Autor noch einen Rat für seine Follower, die noch auf der Suche nach ihrer großen Liebe sind. "Alles, was ich sagen kann, ist: Versuche, du selbst zu sein und eine Person zu finden, die sich in das verliebt, was du wirklich bist und nicht nur in die Idee, wer du sein solltest", erklärt Riccardo und fügt abschließend hinzu: "Es mag komplizierter sein, jemanden so zu finden, aber wenn man das Glück hat, ist das Gefühl überwältigend schön."

In seinem finalen Hochzeitslook durften die Fans den Social-Media-Star noch nicht sehen – dafür aber in einem ähnlich bezaubernden Look, der für den Abend vor der Hochzeit geplant war. Und zwar handelt es sich dabei um ein Detail des Braut-Outfits seiner Mutter, dass sie damals zu ihrer Hochzeit getragen hatte. Auf Instagram präsentierte sich Riccardo stolz in einer weißen Schlaghose und dem transparenten, bestickten Überwurf seiner Mama. "Ich kann gar nicht glauben, wie gut es zu mir passt. Die Hose gehört mir, aber das Oberteil sieht aus, als wäre es für mich gemacht", schwärmte er.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Freund Steven

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Steven, 2023

