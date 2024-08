Romantik, Horror und Co.: Die Netflix-Neuheiten im September

Netflix startet mit einem aufregenden Programm in den diesjährigen September! In Sachen Serien macht dem Streamingdienst keiner so schnell Konkurrenz – besonders der heiß ersehnte zweite Teil der neuen Staffel von Emily in Paris dürfte viele Nutzer freuen, denn für Lily Collins (35) geht es dieses Mal nach Rom! Bereits am 5. September nimmt die Plattform zudem eine spannende Neuheit in sein Repertoire auf: Das Mystery-Drama "Ein neuer Sommer" mit Nicole Kidman (57) in der Hauptrolle. Serienfans dürfen sich außerdem über neue Folgen bei "Last One Standing" sowie weitere neue Projekte freuen. Dazu gehört die Fantasy-Serie "Twilight of the Gods", die Romcom "Envious" und das Drama "Wir waren Könige".

Aber das ist längst nicht alles, was im September an Neuheiten auf Netflix ansteht. So können sich die Nutzer in Sachen Filmen auf das neue Teen-Sci-Fi-Abenteuer "Ugly: Verlier nicht dein Gesicht" freuen, das am 13. September startet und auf dem gleichnamigen, beliebten Roman basiert. In dem Streifen übernehmen die Serienstars Joey King (25) und Chase Stokes (31) die Hauptrollen. Auch Horrorfans kommen diesen Monat auf ihre Kosten und können sich mit "Ich weiß, wer mich getötet hat" und auch "Scream VI" schon einmal perfekt auf Halloween einstimmen. Ebenfalls dürfte mit dem Hinzufügen von "Elvis", mit Austin Butler (33) in der Rolle des King of Rock 'n' Roll, sowie dem im vergangenen Jahr erschienenen Film "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" Freude bei den Nutzern hervorgerufen werden.

Während sich das Jahr allmählich bereits dem Ende zuneigt, werden noch immer sehnsüchtig die Fortsetzungen einiger Serienknaller erwartet. Unter anderem die finale Staffel von You und auch die neuen Folgen von Outer Banks dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen – immerhin sind die Dreharbeiten mittlerweile bei beiden Streaming-Hits abgeschlossen. Das große Finale von Stranger Things soll dagegen erst 2025 auf Netflix erscheinen.

Brian Douglas/Netflix © 2024 Chase Stokes in "Ugly: Verlier nicht dein Gesicht"

Warner Bros / Hugh Stewart Austin Butler im Film "Elvis"

