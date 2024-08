Sandy Meyer-Wölden und ihr Partner genießen Date in New York

Sandy Meyer-Wölden (41) ist sichtlich frisch verliebt! Das Model und ihr neuer Freund Alexander Müller wurden kürzlich bei einem romantischen Spaziergang in New York City gesichtet. Das Liebespaar flanierte Hand in Hand durch die Straßen und steuerte auf ein gemeinsames Abendessen im beliebten ZZ’s Club zu, wie auf Schnappschüssen, die Bild vorliegen, zu sehen ist. Sandy strahlte in einem eng anliegenden roten Kleid, passend zu ihrer augenscheinlich neu entfachten Liebe. Ihr Begleiter war ganz schwarz gekleidet und sah damit ebenso schick aus.

Die Spekulationen dazu, ob die Blondine wieder in festen Händen sei, wurden erst vor rund einer Woche laut. Doch schon wenig später bestätigte Sandy, dass sie tatsächlich einen neuen Partner an ihrer Seite habe. "Ja, ich bin glücklich. Ich bin happy. Es ist alles frisch, mal schauen, was die Zukunft bringt", erklärte die 41-Jährige in dem Podcast "Die Pochers - Frisch recycelt", den sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Oliver Pocher (46) betreibt.

Zuletzt waren sich die Fans der gebürtigen Münchnerin allerdings sicher, dass sie wieder mit dem Komiker zusammen sei. Immerhin war Sandy erst zu Beginn des Monats mit den gemeinsamen Kindern von Miami nach Köln zu Olli gezogen. Ursprünglich hatte sie vor, in ihre Heimat zu ziehen, doch Tochter Nayla habe sich dafür eingesetzt, ganz nah bei ihrem Papa zu sein. Und von dort werden sie wohl so schnell nicht wieder verschwinden. "Wir bleiben auch erst mal bei dir. Zuhause", merkte Sandy in einer Folge von "Die Pochers - Frisch recycelt" an.

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden im November 2012

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Pocher

