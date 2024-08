So anders sah Antonia Hemmer vor Haar-Transformation aus

So blond wie Antonia Hemmer (24) ihren Fans heute bekannt ist, sah sie nicht immer aus! Vor ungefähr acht Jahren zierte noch eine ganz andere Frisur den Kopf der Make Love, Fake Love-Bekanntheit: Und zwar ein knallig pinker Bob, wie sie in einem Transformationsvideo auf Instagram zeigt. "8 Jahre her... wo ist die Zeit nur hin. Meinem jüngeren Ich würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie aufhören soll, ihre Haare zu versauen", kommentiert Antonia ihren Beitrag. Mit ihrer blonden Mähne, die die 24-Jährige heute trägt, fühlt sie sich dagegen sichtlich wohl.

Als die Beauty vor Kurzem einen Blick zurück auf ihre Zeit als Teenager warf, erinnerte sie sich auch an eine Phase vor sieben Jahren zurück, die sie heute als besonders schlimm in Erinnerung hat. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ihr Dekolleté zu sehen ist, worauf zwei Elektroden befestigt sind. "Ich war zu diesem Zeitpunkt gerade 17 Jahre alt und vermutlich in einer der schlimmsten Situationen gefangen. Wenn ich heute daran zurückdenke, kriege ich wirklich Gänsehaut, weil ich der festen Überzeugung war, dass die kleine Toni von niemandem gemocht wird und kein schönes Leben verdient hat", erklärte Antonia. Viel mehr über ihre damaligen Probleme klärte sie nicht auf. Dafür gab sie aber zu verstehen, dass sich ihre Ansicht mittlerweile geändert habe. Heute sei sie einer der "glücklichsten und ausgeglichensten" Menschen.

In den sozialen Medien gewährt Antonia ihren Followern regelmäßig einen Blick in ihr Privatleben. Anfang Juni unterzog sie sich einer Beauty-OP und auch damit ging sie offen und ehrlich um. Die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin habe ihre Augenpartie nicht als schön empfunden und sich aus diesem Grund die Augenlider operativ straffen lassen. "Ich könnte wirklich jedes Mal heulen, wenn ich in den Spiegel gucke. Das ist auch der Grund, warum ich mich nie schminke um die Augen herum", untermauerte Antonia ihre Entscheidung damals. Nach dem Eingriff hielt sie ihre Fans mit Bildern und Videos auf dem Laufenden.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer als Teenager

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, Antonia hat sich optisch sehr verändert? Ja und das blonde Haar steht ihr viel besser! Nee, bis auf die Haare eigentlich fast gar nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de