Verlag meldet sich: Deshalb platzte Cathy Hummels' Buch-Deal

Cathy Hummels (36) und ihr Bruder Sebastian Fischer (41) wollten eigentlich ein Buch über Depressionen herausbringen. Der Südwest-Verlag soll den Vertrag der beiden aufgrund von Verwirrungen um den Doktortitel von Sebastian allerdings gekündigt haben. Nun äußert sich das Unternehmen zu dem geplatzten Buch-Deal und bestätigt, dass das Drama um den Doktortitel tatsächlich der Grund dafür ist. "Ja, das ist richtig. Die Aufhebung des Verlagsvertrags war die verlegerisch gebotene Entscheidung. Der Verlag sah angesichts der bekannten Umstände keine Basis mehr für die geplante Veröffentlichung und hat daher die Beendigung der Zusammenarbeit erklärt", schildert der Anwalt des Buchverlags, wie RTL berichtet. Und weiter: "Hätte Sebastian Fischer seine Promotion bereits abgeschlossen, wäre das Buch wie geplant erschienen."

Weiter betont der Anwalt des Unternehmens, dass es dem Verlag wichtig gewesen sei, dass das Buch über Depressionen "mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit rezipiert und besprochen" und nicht durch die Diskussion um Sebastians Doktortitel überschattet wird. Der Bruder der 36-Jährigen wurde auf einem vorläufigen Coverfoto für ihr geplantes Buch "Aus dem Schatten: Dein Weg aus der Depression" fälschlicherweise als Dr. med. Sebastian Fischer bezeichnet. Dabei hat er noch gar keinen Doktortitel, sondern sitzt aktuell noch an seiner Dissertation. Viele User im Netz sahen darin eine Täuschung – der mediale Aufschrei war groß. Deshalb löschte der Verlag das Bild. Cathy erklärte daraufhin in einem Presseschreiben, das dem Sender vorliegt, dass sie nicht bewusst täuschen wollte und Arzt und Doktor für sie bislang dieselbe Bedeutung hätten: "Wie für viele Menschen war bisher für mich Arzt und Doktor dasselbe und nichts anderes als eine Berufsbezeichnung."

Aufgrund der Vertragsauflösung müssen Cathy und ihr Bruder nun die bereits erhaltenen Honorare und Vorschüsse zurückzahlen. "Wenn Verträge aufgehoben werden, ist die übliche Konsequenz, dass die Parteien so gestellt werden, als hätte es den Vertrag nicht gegeben", erklärte Ralph Graef, der Anwalt des Verlags, gegenüber dem Sender. Die Ex von Mats Hummels (35) hat sich bisher nicht noch mal zu den Vorfällen geäußert. Sie selbst hat in den vergangenen Jahren häufig über ihre eigenen Erfahrungen mit Depressionen gesprochen und wollte durch das Fachbuch offenbar noch mehr auf das Thema aufmerksam machen.

Sichtfeld Media Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Moderatorin Cathy Hummels im April 2024

