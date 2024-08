Wieso sucht "Are You The One?"-Jenny Schuld bei den Mädels?

Bei Are You The One – Reality Stars in Love teilt Jennifer Iglesias (25) ordentlich aus – vor allem Linda Braunberger (23) muss davon ganz schön viel einstecken. Jennys Meinung nach trage die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin die Schuld daran, dass Lukas Baltruschat (30) sich nicht so richtig festlegen kann. Aber wieso liegt laut der Halbitalienerin der Fehler bei der 23-Jährigen und nicht beim unentschlossenen Lukas? Im Interview mit Promiflash gibt Linda ihre Einschätzung: "Ich denke, dass Jenny zu dem Zeitpunkt schon Gefühle für Lukas hatte und die Situation vielleicht daher nicht neutral einschätzen konnte. Wir lassen uns mal von Gefühlen leiten, was natürlich trotzdem nicht ihre Aussagen entschuldigt."

Im Nachhinein scheint die Beauty die Situation ziemlich neutral einzuordnen und zeigt sogar ein wenig Verständnis. Dennoch stellt sie klar, dass sie es selbst nicht so handhaben würde. "Ich kann nur für mich reden und ich würde niemals eine andere Frau für das Verhalten 'meines Mannes' verantwortlich machen" betont Linda und fügt hinzu: "Vielleicht fehlt da noch etwas Reife und Selbstsicherheit, um das zu können." Im Gegensatz zu Jenny hat das Model in den bis jetzt erschienenen Folgen noch niemanden gefunden, mit dem sie sich etwas Ernsthaftes vorstellen könnte. "Stand Folge 10 kann ich sagen, dass für mich persönlich keiner dieser Männer Boyfriend-Material hat", gesteht sie. Bisher habe ihr das "gewisse Etwas" gefehlt. "Zudem wollte ich sowieso nichts Ernstes. Ich wollte einen Hot-Girl-Summer, das Game spielen – und das habe ich gemacht."

Während der Show konnte Linda allerdings nicht ganz so objektiv mit dem Thema umgehen: Die ständigen Sticheleien der Love Island-Bekanntheit belasteten den Reality-Neuling. Auch in Folge neun zeigte Jenny kein Erbarmen. "Es geht um Respektlosigkeit, es ist ein Prinzip. Wäre sie korrekt zu mir gewesen, dann hätte sie ihn auch [anflirten] dürfen", schoss sie gegen ihre Mitkandidatin. Mit ihren Provokationen brachte die 25-Jährige die sonst so toughe Linda sogar zum Weinen.

RTL Linda Braunberger, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

RTL Deutschland "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Linda Braunberger, 2024

