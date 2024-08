Zu viel? "Are You The One?"-Jenny bringt Linda zum Weinen

Spätestens nach der neunten Folge von Are You The One – Reality Stars in Love hat keiner mehr Zweifel daran, dass Jennifer Iglesias (25) kein Problem damit hat, ihre Krallen auszufahren. In der "Matching Night" teilte sie heftig gegen Linda Braunberger (23) aus. Der Grund: Dass die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin immer noch Interesse an Lukas Baltruschat (30) zeigt, passt Jenny überhaupt nicht. "Es geht um Respektlosigkeit, es ist ein Prinzip. Wäre sie korrekt zu mir gewesen, dann hätte sie auch anknabbern dürfen", wetterte die Love Island-Bekanntheit. Mit ihren nicht enden wollenden Provokationen scheint sie aber übers Ziel hinauszuschießen: Mit ihren harten Worten brachte sie Linda nun zum Weinen.

Die 23-Jährige sieht die ganze Situation anders als ihre Mitstreiterin. "Wir sind hier nicht bei Love Island oder sonst wo. Wir sind hier bei AYTO und wir können machen, was wir wollen", entgegnete Linda und fügte hinzu: "Ich kann das nicht verstehen, wieso mich immer alle als Gefahr betrachten. Natürlich bin ich eine hübsche Frau, wir sind doch alles hübsche Frauen." Immerhin von den anderen Kandidatinnen wird ihr der Rücken gestärkt – inzwischen scheint Jenny mit dem Thema der gesamten Gruppe auf die Nerven zu gehen. Sogar die sonst eher harsche Sophia Thomalla (34) nahm Linda in Schutz. "Ich finde, du machst einen großartigen Job in dieser Staffel. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Du nimmst dir, was du möchtest. Und wenn du die Männer hier intensiver kennenlernen möchtest, dann darfst du das genauso tun, wie du das machst."

Zu Beginn der Folge brachte Lindas Verhalten das Fass der Halbitalienerin zum Überlaufen: Das Model kam Lukas wieder näher. Und nicht nur ihm – bei einer Party flirtete, tanzte und knutschte sie, was das Zeug hielt. "Linda weiß tatsächlich gar nicht mehr, wo sie hin hüpfen soll. Sie springt von Mann zu Mann", echauffierte sich die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin und schoss noch doller: "Das ist einfach eine richtig billige und peinliche Aktion. Weil Linda einfach so eine Billige ist." Grund genug für die Düsseldorferin, Lukas ein Linda-Verbot zu erteilen. Und das, obwohl die zwei ihre erst vergangene Folge beschlossene Exklusivität wieder aufgelöst haben.

Anzeige Anzeige

RTL Deutschland "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Linda Braunberger, 2024

Anzeige Anzeige

RTL Lukas Baltruschat bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr es übertrieben, wie Jennifer gegen Linda schießt? Ja, sie muss auch mal wissen, wenn es zu viel wird. Nein, ich finde ihre Reaktion angemessen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de