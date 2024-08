Diese Stadt richtet den Eurovision Song Contest 2025 aus

Der Austragungsort des nächsten Eurovision Song Contests steht fest – das verkündete vor wenigen Stunden das Schweizer Medienhaus SRG. Im Mai 2025 werden sich Musiker aus den verschiedensten Ecken Europas in Basel zusammenfinden, um für ihr Land anzutreten. Die an Deutschland und Frankreich grenzende Stadt setzte sich im finalen Rennen gegen Genf durch. Zwei weitere Städte – Zürich und Bern – flogen schon in der Vorentscheidung raus.

Mit seinem Sieg in diesem Jahr entschied Nemo (25), dass der Contest 2025 in sein Heimatland kommen wird. Damit ist es das dritte Mal, dass der europäische Gesangswettbewerb in der Schweiz veranstaltet wird. 1956 fand er in Lugano statt. Über 30 Jahre später holte Céline Dion (56) den Grand Prix mit ihrem Sieg nicht nur für das Jahr 1989 nach Lausanne – sie startete dort auch ihre internationale Karriere. Seit 2010 ist es üblich, dass dieser besondere Abend unter einem speziellen Motto steht: "Grenzen überwinden" sei für das kommende Jahr geplant, zu dem bis zu 12.000 feierlustige ESC-Fans in der Basler St. Jakobshalle erwartet werden.

Ob im kommenden Jahr dann auch Deutschland mal wieder Grund zu feiern haben wird? Nach dem Megaerfolg von Lena Meyer-Landrut (33) im Jahr 2010 war der ESC für die deutschen Kandidaten in den meisten Jahren eine eher traurige Veranstaltung. Bis auf einzelne Ausnahmen belegte die Bundesrepublik einen der untersten Plätze. Umso größer war die Freude im vergangenen Mai: Mit seinem Hit "Always On The Run" holte Isaak Guderian (29) 117 Punkte – und belegte damit immerhin den zwölften Platz in der Rangliste.

